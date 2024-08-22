Doğa için eylem vakti

Artvin Arhavi halkı 24 Ağustos'ta yapılacak maden yürüyüşüne hazırlanıyor. Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Arhavili Aycan Sesen, "Bugün köylerimizde maden tehlikesini bildirmeye geldik. 24 Ağustos Cumartesi günü Balıklı köyü merkezinden başlayacak olan yürüyüşümüze tüm halkımızı hep beraber Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaya davet ediyoruz ve ‘Madene hayır’ diyoruz" dedi.

YOK EDİŞ PROJESİ

Arhavi'de bölge halkı, HES ve taşocağının ardından şimdi de maden ocağına karşı mücadele ediyor. 10 köyü içine alacak olan 1930,92 hektarlık alanı kapsayan maden arama ihalesini Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Eti Bakır kazandı. İstanbul Barosu avukatlarından Halis Yıldırım, şunları söyledi: "Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Aldığım bilgiye göre son 3 ay içerisinde 84 adet ruhsatlandırma yapılmış. Arhavin'in yüzde 81'i, Şavşat’ın yüzde 46'sı ve yine Ardanuç’un yüzde 50 civarında bir sahasını başta altın olmak üzere diğer madenlere ruhsatlandırılıyor. Madenler bölgeye zehrini bırakarak şirket yüzde 97'sini alarak devlete de yüzde 3 pay bırakarak ama zehrini de topraklarımıza bırakarak gidecekler."

BİR AN ÖNCE DURMALI

Ardanuç Gümüşhane köyünden Murat Budak ise "Köyümüzde maden çalışması yapılmasına biz karşıyız. Bize bir faydası yok, doğayı ormanlarımızı bahçelerimizi ve geçmişimizi yok edecek" dedi.

KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Kentin yaklaşık yüzde 71'i madene ruhsatlı. Doğu Karadeniz çok özel nitelikte koruma altında olması gerekir ve bu güzel coğrafya ve ne yazık ki bu yatırım denilen ama gerçekten yatırım olmayan büyük bir çevre felaketiyle sonuçlanan ve bu çevre sorunlarını da onlarca yüzlerce yıl devam eden, etkiler bırakan faaliyetlerle teslim alınmış durumda. Bunun bir an önce durdurulması ve Doğu Karadeniz’in ciddi bir restorasyona uğratılması lazım. Bizler doğayı yeniden yeşertemezsek ve gittikçe de ormanları ve yeşil alanları kaybedersek iklim değişikliği nedeniyle oluşan problemlere karşı daha dirençsiz hale geleceğiz."