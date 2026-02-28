Doğa kâr alanı haline getirilemez

Antalya Valiliği tarafından, Manavgat HES Tesisine Yardımcı Kaynak Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi’ne ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında 'Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı' düzenlendi.

Bucakşeyhler Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Oymapınar Baraj Gölü üzerinde yapılması planlanan ve mevcut hidroelektrik santralına yardımcı kaynak olarak tasarlanan yüzer GES projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan yurttaşlar, projeye ilişkin endişelerini dile getirdi. Toplantıda söz alan Çevre İmar Kurulu Üyesi ve Antalya Barosu Toplumsal Olay ve Davaları İzleme Kurulu (TODAK) Başkanı Avukat Salim Berkay Aksu, projenin 45 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Anayasanın 56. maddesi gereğince sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı bir insan hakkıdır. Şirket burada kârını ortaya koyduktan sonra başka bir kâr alanı bulup oraya yönelecek. Ama buranın halkı; burada bozulan içme suyu, tahrip edilen doğa ve geri dönüşsüz olarak ortadan kaldırılan ormanla baş başa kalacak. Doğa kâr alanı haline getirilemez. Bu ÇED toplantıları kağıt üzerinde kalmamalı.”