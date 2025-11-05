Doğa kazandı: Gerede davası yeniden görülecek

Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu (GEÇTAP), Gerede Çayı’ndaki çevre kirliliğine karşı sürdürdüğü hukuki mücadelede önemli bir zafer elde etti. Platform tarafından daha önce Bolu Valiliği aleyhine açılan ve Bolu İdare Mahkemesi tarafından reddedilen dava, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi tarafından bozuldu. Mahkeme, yerel mahkemenin talebi esasa girmeden reddetmesini hukuka aykırı bularak dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Bolu’ya gönderilmesine karar verdi. Dava yeniden görülecek.

Mahkeme kararında, Anayasa’nın 56. maddesine atıf yapılarak herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı bulunduğu vurgulandı. Ayrıca idarelerin çevre kirliliğine yol açan faaliyetleri denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğuna dikkat çekildi.

Gerede Çayı Temiz Aksın Platform, söz konusu kararı "Gerede Çayı kirliliğinin önlenmesiyle ilgili olarak yürüttüğümüz mücadelenin hukuki boyutunda Bolu İdare Mahkemesi’ne 03 Kasım 2024 tarihinde dava açılmış, ancak 20 Mayıs 2025 günü duruşmalı olarak görülen dava sonunda talebimiz esasa girilmeden reddedilmişti. Bunun üzerine, kararın iptali talebiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştuk. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nden bizi haklı bulan güzel haber geldi" diye duyurdu. Açıklamada, Bolu İdare Mahkemesi'nin GETÇAP aleyhine verdiği kararın bozulduğu ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın yerel mahkemeye iade edildiği kaydedildi.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Açıklamada, kararın yalnızca Gerede Çayı için değil, Türkiye’deki diğer çevre davaları açısından da emsal teşkil edeceği belirtilti. Platform, “6.İdari Dava Dairesi'nin bu kararı ile, çevre mücadelesine yönelik idari davalarda esasa ilişkin hukuki denetimin önünün açıldığına inanıyoruz. Şimdi dava yeniden görülerek bilirkişi raporları istenecek, yaşanan çevre felaketi tüm açıklığıyla gözler önüne serilecek ve cennet vatanın doğal kaynaklarının bu denli vahşice tüketilmesine hukuken izin verilmeyecektir. Mücadelemizin hukuk aşamasında elde edilen bu başarı, gelecek kuşaklara umut ışığı olmuştur. Yeni karar, mücadele eden tüm dostlarımıza ve yöre halkımıza hayırlı olsun. Biz mücadele etmezsek, çocuklarımız kaybedecek" denildi.