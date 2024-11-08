Doğa savunucuları Yıllar Kibar ve Mutlu Akyüz tahliye edildi
Doğa savunucusu Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda Muhammet Ustabaş'ın ağabeyine ait kereste atölyesini kundakladıkları iddiasıyla yargılanan Yıllar Kibar ve Mutlu Akyüz tahliye edildi.
Kaynak: ANKA
Doğa savunucusu Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda tutuklanan Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar tahliye edildi.
Akyüz ve Kibar, Reşit Kibar'ı öldüren Muhammet Ustabaş'ın ağabeyine ait kereste atölyesini kundakladıkları iddasıyla tutuklanmıştı.