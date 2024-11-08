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Doğa savunucuları Yıllar Kibar ve Mutlu Akyüz tahliye edildi

Doğa savunucusu Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda Muhammet Ustabaş'ın ağabeyine ait kereste atölyesini kundakladıkları iddiasıyla yargılanan Yıllar Kibar ve Mutlu Akyüz tahliye edildi.

Güncel
  • 08.11.2024 01:21
  • Giriş: 08.11.2024 01:21
  • Güncelleme: 08.11.2024 01:23
Kaynak: ANKA
Doğa savunucuları Yıllar Kibar ve Mutlu Akyüz tahliye edildi
FOTOĞRAF: ANKA

Doğa savunucusu Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda tutuklanan Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar tahliye edildi.

Akyüz ve Kibar, Reşit Kibar'ı öldüren Muhammet Ustabaş'ın ağabeyine ait kereste atölyesini kundakladıkları iddasıyla tutuklanmıştı.

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