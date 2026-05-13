Doğa savunucusu Reşit Kibar'ın öldürülmesine ilişkin dava ertelendi

Artvin’in Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül 2024 tarihinde maden şirketinin ağaç kesimini protestolar sırasında Reşit Kibar’ın öldürülmesine ilişkin 2 sanık ile aynı gün maden şirketi görevlilerine yönelik "basit yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 köylünün yargılanmasına Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir sonraki duruşma 2 Ekim Cuma gününe ertelendi.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoglu, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, Halkevleri Başkanı Nebiye Merttürk ile bazı DEM Partililer, Yeşil Artvin Derneği, Karınca İnisiyatifi, Cankurtan Savunması ve Umut-Sen üyeleri de yerinde takip etti.

SANIKLAR TANIK OLDU

Duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Ustabaş, tutuksuz sanık Fikret Merttürk ile birleşen dosyanın 4 sanığından 3'ü, Reşit Kibar'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Birleşen dosyanın sanığı Gökhan Koyuncu'nun mazereti nedeniyle hazır bulunmadığı duruşmada, dosyanın ‘sanıkları’ olan köylülerin savunması alındı.

Duruşmada, silah sahibi ve azmettirici Fikret Merttürk hakkındaki tutuklama talebi, kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle reddedilirken adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Öte yandan Yapısoy Beton’un sahibi Yunus Merttürk, duruşmada tanık olarak dinlendi. Bir sonraki duruşma 2 Ekim Cuma gününe ertelendi.

ÜSTÜNÜ ÖRTME ÇABASI

Avukat Haktan Özkan, duruşmanın ardından BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Fikret Merttürk’ün serbest kaldığı süreç içerisinde delil karartmaya devam ettiği kanaatindeyiz. Bu nedenle tutuklama talebinde bulunduk ve reddedildi. Buna karşın müvekkillerimiz protestoları nedeniyle sanık olarak dinlendi. Müvekkillerimizin savunamayacakları bir eylem söz konusu değildir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri haklarını kullanmışlardır. Sanık sıfatıyla ifadelerinin alınmasının cinayetteki asıl sorumluların üstünü kapatma çabası olduğunu biliyoruz. Esas hesap sorulması gerekenler Kibar’ı katledenlerdir. Adalet mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Çağrımızdır: Bir sonraki duruşmaya tüm yaşam savunucularını dayanışmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Reşit Kibar'ın ailesinin avukatı Haktan Özkan, duruşma öncesinde adliye önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu duruşma, bir önceki celseye göre bizim açımızdan mahiyeti itibarıyla biraz farklı olacak. Çünkü doğasını, ormanını ve yaşam alanlarını savunan köylüleri; aslında katillerin yargılanması gereken bir davada, sanık pozisyonunda dinlemek isteyecekler. Müvekkillerimizin bir kısmının ifadeleri sanık sıfatıyla alınacak. Ancak şimdiden belirtelim ki bu, alışkın olmadığımız bir durum değil. Memleketin dört bir yanında, dün de bugün de doğasını ve yaşam alanlarını savunan köylüler, er ya da geç çeşitli baskılarla ceza yargılamalarında sanık sandalyesine oturtuluyor.

Daha iki gün önce, biliyorsunuz, Esra Işık 42 günlük tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Yine Cankurtaran olayında Dursun Ali Koyuncu, katiller dışarıda gezerken 92 gün boyunca tutuklu yargılandı.

Bu bizim için yabancı bir tablo değil. Ancak şunu açıkça ifade edelim; Cankurtaran’da savunma vermek zorunda kalsalar dahi, savunamayacakları hiçbir eylemi gerçekleştirmediler. Dolayısıyla savunmamızı elbette yapacağız, ancak kimse bizden hesap sormaya kalkmasın. Biz bu celsede de katilleri aramaya ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Cankurtaranlılar değil, katiller hesap verecek.",

Duruşma öncesai burada bir açıklama yapan SOL Parti MYK üyesi Alper Taş ise Reşit Kibar’ın mücadelesinin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Kibar’ın, yaşam alanlarını savunurken katledildiğini vurgulayan Taş, onun davasının kendi davaları olduğunu belirtti. Taş, Artvin’in hâlâ ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade etti.

"Maden şirketleri, HES şirketleri adeta Artvin üzerine çullanmış vaziyetteler" diyen Taş sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu davanın seyri bu saldırılar karşısında şirketleri ne derece cesaretlendirecek ne derece yüreklendirecek veya ne derece bu talanın önüne geçmeye katkı sunacak bunu göreceğiz. O yüzden sadece Reşit Kibar'ın katledilmesi sonucu katillerin ceza almasını değil, aynı zamanda Artvin'deki doğa katliamına dönük bir zorlayıcı kararın da bu mahkemeden çıkmasını bekliyoruz. Artvin'in yaşamını savunmaya, yaşam alanlarını savunmaya devam edeceğiz. Bu dava Reşit Kibar davası, Artvin'in yaşam alanlarını savunma davasıdır."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Artvin’in Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül 2024 tarihinde maden şirketinin ağaç kesimini protestolar sırasında Reşit Kibar ateşli silahla öldürülmüştü. Olaya ilişkin Muhammet Ustabaş hakkında "kasten öldürme", Fikret Merttürk hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan dava açılmıştı.

Ancak Borçka Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü Ustabaş ve Merttürk'e yönelik eylemleriyle "basit yaralama" ve "mala zarar verme" suçunu işledikleri gerekçesiyle Ersan Koyuncu, Dursun Ali Koyuncu, Gökhan Koyuncu ve Murat Koyuncu hakkında da geçen aylarda iddianame düzenlemiş, Borçka Asliye Ceza Mahkemesi ise iki olay arasında fiili ve hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle davanın Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmesine karar vermişti.