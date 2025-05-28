Doğa, şirketlerce adeta yağmalanıyor: Vahşi madencilik durdurulsun
Sivas Çevre Platformu, Zara'da kömür madeninde yaşanan ve bir işçinin ölümüne yol açan maden faciasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Vahşi madencilik durdurulsun, ölümler son bulsun" denildi.
Sivas’ın Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan kömür madeninde çalışma yapıldığı sırada yaşanan ve bir işçinin ölümüne, iki işçinin yaralanmasına neden olan faciaya tepkiler sürüyor. Sivas Çevre Platformu üyeleri yaptığı açıklamada "Yeni Soma'lar, yeni İliç'ler, yeni Zara'lar yaşamamak için, maden şirketlerinin yasal veya kayıt dışı yöntemlerle yaşam alanlarımızı yok etmesine dur demenin vakti geldi de geçiyor" denildi.
Platform üyeleri bugün bir araya gelerek "Ülkene, çevreye, doğaya ve geleceğine sahip çık", "Vahşi madencilik durdurulsun" yazılı döviz ve pankartları açtı. Burada yapılan açıklamada, AKP iktidarlığı döneminde ülkenin yerli ve yabancı şirketlerin işgali altında olduğu vurgulandı.
Açıklamada "Yaşamımızın her alanında olduğu gibi, doğamıza, derelerimize, ormanlarımıza, ekim alanlarımıza baktıkları zaman sadece parayı, altını, demiri ve benzeri madenleri gören bir anlayış ne yazık ki hakların en kutsalı olan yaşama hakkını ise, adeta görmemezlikten gelmektedirler. özellikle yirmiüç yıldan beri bu ülkeyi yöneten AKP iktidarları döneminde "Maden Yasası"nda yapılan değişikliklerle Ülkemiz adeta yerli ve yabancı şirketlerin işgali altındadır" denildi.
DUR DEME VAKTİ
Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:
"Gücünü siyasi iktidardan alan şirketler bir taraftan yaşam alanlarımızı yok ederken, diğer taraftan daha fazla kâr elde etmek için işçinin can güvenliğini hiçe sayarak, aynı Soma'da, İliç'te olduğu gibi yüzlerce insanın katline sebep olmaktadırlar. Tüm bu gidişata dur demek için yaşam alanlarını savunanlara ise, aynı Metin Lokumcu ve Reşit Kibar gibi ölümü reva görmektedirler. Söz konusu patlamanın perde arkası ise oldukça tanıdık bir hikaye. Kâr hırsıyla yapılan devasa kapasite artışını sağlayabilmek için, usulsüzce yapılan patlatmalar, usule uygun olmayan patlatma seçimi, yine madenin sahibi Fahrettin Kıtlık 2009'da 'ÇED gerekli değil' kararıyla maden faaliyetlerine başlıyor. 2014'de, 2020'de kapasite artışına giderken, 2024 yılında ise, ikibuçuk milyon ton kapasite artışına gidilirken, bölge halkı tarafından ÇED gerekli değildir kararına karşı, Sivas valiliği aleyhine açılan davanın 5 Mayıs 2025 tarihinde yapılan keşif sürecine biz Çevre Platformu olarak katılırken, bölge halkının rahatsızlığına tanıklık ettik.Meydana gelen ölümlü patlamadan sonra maden sahibi Fahrettin Kıtlık, 'Bizim ocağımız kapalı, olanlar bilgim dışında' derken, bizler de soruyoruz.
Eğer çalışma yok ise, neden ocakta işçiler var ve çalışıyorlar? Sık aralıklarla kapasitenin yüz katı artırıldığı, bilirkişi keşfinde ise, şirketin proje sahası dışına çıkıp, kaçak kömür ürettiğini, güvencesiz kaçak işçi çalıştırdığı ayan beyan ortadadır. Bu hukuk dışılığa son vermek için sorumluların yargılanarak hesap vermeleri, söz konusu Bolucan, Kardere, Söğütözü köylerini kapsayan bölge halkının istemediği madencilik faaliyetleri zaman geçirilmeden amasız, fakatsız, lakinsiz durdurulmalıdır. Yeni Soma'lar, yeni İliç'ler, yeni Zara'lar yaşamamak için, maden şirketlerinin yasal veya kayıt dışı yöntemlerle yaşam alanlarımızı yok etmesine dur demenin vakti geldi de geçiyor. Doğamız, gözünü kar hırsı bürüyen şirketler tarafından adeta yağmalanıyor. Ülke yönetimini şirket yönetimine benzeten iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Yarattığınız besleme işbirlikçi şirketler kanalıyla kurduğunuz düzen halka ölüm, yoksulluk ve çölleşmiş bir ülke dayatıyor. Sizlerin bu dayatmalarına asla teslim olmayacağız."