Doğa, şirketlerce adeta yağmalanıyor: Vahşi madencilik durdurulsun

Sivas’ın Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan kömür madeninde çalışma yapıldığı sırada yaşanan ve bir işçinin ölümüne, iki işçinin yaralanmasına neden olan faciaya tepkiler sürüyor. Sivas Çevre Platformu üyeleri yaptığı açıklamada "Yeni Soma'lar, yeni İliç'ler, yeni Zara'lar yaşamamak için, maden şirketlerinin yasal veya kayıt dışı yöntemlerle yaşam alanlarımızı yok etmesine dur demenin vakti geldi de geçiyor" denildi.

Platform üyeleri bugün bir araya gelerek "Ülkene, çevreye, doğaya ve geleceğine sahip çık", "Vahşi madencilik durdurulsun" yazılı döviz ve pankartları açtı. Burada yapılan açıklamada, AKP iktidarlığı döneminde ülkenin yerli ve yabancı şirketlerin işgali altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Yaşamımızın her alanında olduğu gibi, doğamıza, derelerimize, ormanlarımıza, ekim alanlarımıza baktıkları zaman sadece parayı, altını, demiri ve benzeri madenleri gören bir anlayış ne yazık ki hakların en kutsalı olan yaşama hakkını ise, adeta görmemezlikten gelmektedirler. özellikle yirmiüç yıldan beri bu ülkeyi yöneten AKP iktidarları döneminde "Maden Yasası"nda yapılan değişikliklerle Ülkemiz adeta yerli ve yabancı şirketlerin işgali altındadır" denildi.

DUR DEME VAKTİ

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: