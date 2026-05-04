"Doğa Sonrası Etüdleri-Dolanıklıklar" sergisi C.A.M. Galeri’de

C.A.M. Galeri, Murat Durusoy’un sergisi Doğa Sonrası Etüdleri - Dolanıklıklar’a ev sahipliği yapıyor.

9 Mayıs’ta açılacak sergi, sanatçının sürmekte olan aynı adlı serisinin yeni adımlarından örnekleri bir araya getiriyor. Sergi 21 Haziran’a kadar C.A.M. Galeri’de görülebilir.

Büyük ve küçük boy fotoğraflar ve video işlerinden oluşan sergi, doğa, teknoloji ve imge üretimi arasındaki ilişkileri odağına alıyor.

Durusoy’un uzun süredir geliştirdiği bu seri, doğa ile teknoloji, organik olan ile sentetik olan, fotografik kayıt ile algoritmik dönüşüm arasındaki geçirgen alanları araştırıyor. Sergide yer alan fotoğraflar, fotografik imgenin gözlem ve karşılaştırma kapasitesine odaklanırken, videolar dönüşümün sürekliliğini ve maddenin başkalaşımını zamansal bir akış içinde açığa çıkarıyor. Çiçekler bu işlerde sabit nesneler olarak kalmıyor; farklı maddesel hallere geçiyor, sentetik yüzeylere evriliyor, atık benzeri dokulara çözünüyor, mineral yapılara dönüşüyor ve hibrit varlıklar olarak yeniden beliriyor. Böylece sergi, doğayı temsil edilen bir konu olmaktan çıkarıp, dönüşen ve dolanık bir varoluş alanı olarak düşünmeye davet ediyor.