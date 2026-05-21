Doğa talanına karşı direniş ağı

Türkiye’nin dört bir yanında jeotermal, güneş enerji santralleri ve maden projelerine karşı doğa mücadeleleri büyüyor. Muş’tan Dersim’e, Ağrı’dan Amasya’ya uzanan direnişlerde yurttaşlar, ekolojik yıkıma yol açacağı belirtilen projelere karşı yaşam alanlarını savunuyor. Yaşam savunucuları ve halk “Doğaya değil talana yatırım yapılıyor. Bizler doğamızı, yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz” diyerek mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

TOPRAKLAR BİZE MİRAS

Muş’un Varto ilçesine bağlı Çalıdere köyünde, 16 köyü etkileyeceği belirtilen ve IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş. tarafından planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı başlatılan çadır nöbeti 18’inci gününe ulaştı. İlk sondajın vurulacağı tarih olarak açıklanan dün çevre köylerden gelen yurttaşlar ve yaşam savunucuları dayanışmayı büyüterek nöbet alanında bir araya geldi. Mera sınırları içinde kurulan çadırda 7 gün 24 saat nöbet tutulurken köylüler, ‘‘Toprağımızı, suyumuzu ve yaşam alanlarımızı korumak için buradayız. Bu topraklar bize miras, geleceğe emanet. Şirket gidene kadar nöbet sürecek’’ dedi. Varto Ekoloji Platformu üyesi ve İçmeler Köyü Muhtarı Çayan Dursun, firmanın açıkladığı tarihte sondaj çalışmasının başlamadığını belirterek bunun halkın direnişinden kaynaklandığını söyledi. Dursun “Bölgede 10 sondaj kuyusu planlanıyor ve bu proje 16 köyü doğrudan etkileyecek. Halk beklenenden çok daha güçlü bir irade ortaya koydu’’ dedi. Avukat Barış Yıldırım ise sürecin mevzuata aykırı yürütüldüğünü söyledi. Jeotermal arama ruhsatı ve ÇED kararına karşı iki ayrı dava açıldığını anımsatan Yıldırım, üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınması gereken bilimsel raporların bulunmadığını da vurguladı. Yıldırım, “Bu koşullarda sondaja başlanması suç teşkil eder’’ dedi.

YAŞAM NÖBETİ BAŞLAYACAK

Munzur Koruma Kurulu, Dersim Araştırmaları Merkezi, Munzur Çevre Derneği ve çok sayıda köy derneği, artan madencilik faaliyetlerine karşı 24 Mayıs’ta “Doğa ve Canlı Yaşam Nöbeti” başlatacak. Havaçor Vadisi’nde yapılacak buluşma öncesi yapılan açıklamada Mercan ve Havaçor vadilerindeki endemik türlerin yok olma tehdidi altında olduğu belirtilerek Dersim’de planlanan ya da sürdürülen 145 maden projesine dikkat çekildi. Yaşam savunucuları, “Coğrafya yaşamdır; yaşam, coğrafyayı korumakla mümkündür” çağrısı yaptı

BAYRAMDA DİRENİŞ VAR

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) mart-nisan döneminde yaptığı ihalelerle 4 bin hektarı aşan alanın maden şirketlerine verilmesi tepkileri büyüttü. Gümüşhacıköy Çevre Platformu, bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma günü saat 11.30’da “Madene Hayır” mitingi düzenleyecek. Öğretmenevi önünde başlayacak yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Platform, ruhsat sahası içinde köyler, su kaynakları, mezarlıklar ve arkeolojik alanların bulunduğunu belirterek maden faaliyetlerinin bölge için geri dönüşümü olmayan sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. İmirler, Karaali, Kılıçaslan, Aşağıovacık köyleri ile Tekke Mahallesi’nin ruhsat sahası içinde kaldığı, aynı zamanda bölgenin Alevilerin inanç merkezi de olduğu anımsatılan açıklamada "Ruhsat alanı aynı zamanda arkeolojik ve tarihi alan. bölgenin katledilmesi anlamına gelir’’ denildi.

AĞRI’DA GES GERGİNLİĞİ

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Satıcılar köyünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için alana giren şirket çalışanları, köylülerin tepkisiyle karşılaştı. İzin belgeleri olmadan çalışıldığı iddiası üzerine yurttaşlar iş makinelerinin faaliyetlerini durdurmak istedi. MA’da yer alan habere göre köylüler şirket yetkililerine, “Belgeniz olmadan toprağımıza hangi hakla giriyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma bölgede gerginliğe neden oldu.