Doğa tutkunu, kayalıklardan düşüp öldü

İzmir'in Urla ilçesinde doğa tutkunu Onur İpçi (45), 30 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi nüfusuna kayıtlı Onur İpçi, dün akşam saatlerinde denize girmek ve doğa yürüyüşü yapmak için Urla sahilde kamp çadırı kurdu.

İddiaya göre; gece içki içen İpçi, oturduğu kayalıklarda dengesini kaybedip 30 metre yükseklikten düştü.

Sabah deniz kıyısına gelenlerin fark ettiği İpçi'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İpçi'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.