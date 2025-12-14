Doğa ve inanç talanına izin vermeyeceğiz

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca Köyü sınırlarındaki Kızıl Ali Yaylası’nda ormanlık alanda ağaç kesimi yapılacağı ve damgalama işlemlerinin gerçekleştirildiği iddiaları tepkilere neden oldu. Gümüşhaneliler Kültür Sanat Çevre ve Sosyal Dayanışma Derneği (GÜDAP), söz konusu faaliyetlerin yalnızca ekolojik bir yıkım değil, Karadeniz Aleviliği ve Güvenç Abdal Ocağı’nın manevi mirasına yönelik açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

GÜDAP Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dernek Başkanı Kamil Koç, yapılanların sıradan bir çevresel müdahale olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Koç, kesimlerin gerçekleştirildiği alanın Karadeniz Aleviliği ve Güvenç Abdal Ocağı açısından kutsal kabul edilen bir inanç mekânı olduğunu anımsatarak “Bu coğrafyada ormanlar, dağlar ve sular yalnızca doğal varlıklar değil; inancın ve yaşamın ayrılmaz parçalarıdır” dedi.

Koç, orman kesimlerinin Güvenç Abdal’ın yüzyıllar öncesinden bugüne taşınan manevi mirasını, yöre halkının doğayla kurduğu kadim bağı ve Alevi-Bektaşi inanç kültürünün somutlaşmış doğal alanlarını hedef aldığını belirterek, yaşananların doğrudan kültürel ve inançsal bir yıkım anlamına geldiğini ifade etti.

ŞEFFAFLIK YOK

Yetkililere çağrıda bulunan Koç, kesimlerin hangi yasal gerekçelerle yapılacağının kamuoyundan gizlendiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Derneğimiz, inanç ve çevre değerlerimizi koruma adına, sorumlular hakkında gerekli tüm hukuki süreçleri başlatacaktır. ​Biz Gümüşhaneliler olarak, doğamızın ve Güvenç Abdal'ın bıraktığı manevi mirasın yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz."