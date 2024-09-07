Doğa yanarken kayıtsız kalmak mümkün mü?

Oktay EVSEN

“Chi Art Gallery” yeni sanat sezonunu 21 Eylül’de “Mümkün” adlı karma sergiyle karşılıyor. “Mümkün” sergisi, doğanın bize sunduğu sessiz ama güçlü mesajlardan yararlanan sanatçıların duyguları ile bunları derinden hisseden izleyiciyi ortak paydada buluşturuyor.

Alla Güner, Eda Taşlı, Ekinakis, İrem Yörükoğlu, Orçun Belen, Rabia Kalyoncuoğlu ve Zafer Malkoç’un üretimlerini bir araya getiren sergi, insanın doğayla olan ilişkisini yeniden düşünmesi için bir çağrı başlatıyor. Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu söyleyen ve çözüm arayışında olan sergi, güncel problemlerden etkileniyor ve eleştirel bir bakış açısı getiriyor.

Doğanın denge ve uyum içinde kalma isteğinde olduğunu hatırlatan “Mümkün” sergisi, sanatseverleri bu seslenişe kulak vermeye davet ediyor.