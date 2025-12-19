Doğa yetmedi, şimdi işçi kıyımı

Gökay BAŞCAN

"İstihdam sağlıyoruz" diyerek bölgeyi adeta çöle çeviren Afşin Elbistan A Termik Santralı’nın sahibi Çelikler Holding, işçi kıyımına başladı. Tüm tepkilere rağmen santralda kapasite artışına giden şirket, yaklaşık 6 ay önce işçi alımına başladı. İşçilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan şirket, sözleşme süresi dolmadan işlerine son verilmeye başlandı. Yerlerine Afganistan, Pakistan, Senegal ve Nepal gibi ülkelerden getirilen işçilerin çalıştırıldığını belirten işçiler, “Bizden daha ucuza çalışacak işçi buldukları için aynı gün bizi kapının önüne koydular” dedi.

Ülkenin en büyük dördüncü ovası Elbistan, kırk yılı aşkın süredir zehirli havanın, yok olan tarım arazilerinin ve göçün adı oldu. 1984’te kurulan Afşin-Elbistan A Termik Santralı ve ardından gelen B Santralı, köyleri adeta hayalet kasabaya çevirdi. Bugün geriye, külle kaplı bahçelerde nefes almakta zorlanan yaşlı nüfus kaldı. Evler yeraltı suyunun çekilmesiyle çatladı, tarım ürünleri kül altında çürüdü, hayvancılık ölü doğumlarla yok oldu. Yörede astım, kalp ve kanser vakaları artarken, sağlık çalışanları bile “Maraş’tan mı geldiniz?” diye sorar hale geldi.

YABANCI İŞÇİLER GETİRİLDİ

Buna karşı santralın sahibi Çelikler Holding’in ‘istihdam sağlama’ iddiası da son yaşananlarla birlikte çöktü. Kapasite artışı ve benzer işleri için 1 yıllığına sözleşmeyle işe alınan işçiler 4.ayın sonunda kovuldu. 300’e yakın işçinin kovulduğu ve sayının artacağını belirten işçilerin yerlerine, Senegal, Pakistan, Afganistan ve Nepal gibi ülkelerden gelen kişiler yerleştirildi.

İşten çıkarılan işçilerden Mustafa Polat, kendilerine daha önce haber bile verilmediğini, sabah mesaiye gittiklerinde işsiz kaldıklarını öğrendiklerini belirtti. Santralın girişine konteynerler kurduklarını ve yabancı işçilerin orada konakladığını belirten Polat, “1 senelik sözleşme imzaladık, 4. ayda kovdular iş bitti diye. İş bitmediğini biliyoruz, bizim çalıştığımız alanda en az 3 aylık daha iş vardı. Daha az para verdikleri yabancı işçileri koydular bizim yerimize. Zaten biz çalışırken Afgan kaynakçı vermişlerdi yanımıza. Önceden haber dahi vermediler. Mesaiye gittik, işten çıkarıldığımızı öğrendik” dedi.

‘ÇELİKLER HERKESİ SİNDİRMİŞ’

“Cuma gününden beri işçi çıkarıyorlar, tahmini 300’e yakın kişiyi çıkardılar” diyen Polat, “Bu kış günü bizi kapının önüne koydular. Herkesin borcu var, bakması gereken ailesi var. Herkes korkuyor, şimdi ben bunları söylüyorum diye arkadaşlarım seni bir daha işe almazlar’ diyor. Sindirmişler herkesi” diye konuştu. Kentte kimsenin Çelikler Holding’e ses çıkaramadığını belirten Polat, “Hiçbir yönetici, karar verici kentte bu insanlar nereden geldi diye sormuyor. İşçiler zaten, konuşursak yarın bizi yeniden işe almazlar diye çekiniyor. Gelin hakkımızı arayalım diyorum, kimse gelmiyor” ifadelerini kullandı.

∗∗∗

BAKANLIK VERİLERİ AÇIKLAMAK ZORUNDA

2014 yılında hazırladığı raporla, santralların bölgede 17 bin erken ölüme neden olduğunu ortaya çıkaran Greenpeace’in emisyon verilerine ilişkin açtığı dava da sonuçlandı. Greenpeace Türkiye, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne ait Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) verilerinin açıklanması talebiyle yaptığı bilgi edinme başvurusunun reddine karşı açtığı davayı kazandı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, bilgi edinme başvurusunun reddinin hukuka uygun bulunmadığını belirterek iptaline karar verdi. Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı SEÖS ile kayıt altına alınan emisyon verilerini, emisyon ölçüm raporlarını, yasal süreç ve denetim bilgilerini kamuoyuna açıklamak zorunda.

∗∗∗

ÇELİK HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Çelikler Holding konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Termik santral işletmesi ile maden işletmesi kapsamında toplam 3 bin 764 kadrolu (daimi) personel görev yapmaktadır. Bu personelimiz, üretim sürekliliği ve iş sağlığı güvenliği esasları doğrultusunda, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına kesintisiz şekilde devam etmektedir. Daimi personelin istihdamına yönelik herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 20 adet termik santralde olduğu gibi, işletmelerimizde de her yıl belirli dönemlerde planlı bakım, tamir ve ünite revizyonları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar, sektörde yaygın ve standart bir uygulama olup, taşeron firmalar aracılığıyla yürütülmektedir. Basında "işten çıkarma" olarak yansıtılan husus; söz konusu planlı bakım ve revizyon faaliyetleri kapsamında, taşeron firmalar tarafından ülkenin farklı bölgelerinden geçici süreyle istihdam edilen taşeron personelin, revizyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte görev sürelerinin sona ermesinden ibarettir. Bu durum, işletmelerimizin kadrolu personel yapısı ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişki taşımamaktadır. Bu uygulama, yalnızca işletmelerimize özgü olmayıp, Türkiye genelindeki termik santraller ve benzeri büyük ölçekli endüstriyel tesislerde bakım ve revizyon dönemlerinde yaygın şekilde kullanılan, sektörel bir çalışma yöntemidir. Yerli ve milli kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetlerini kamuoyu nezdinde olumsuz göstermek amacıyla ortaya atılan "personel çıkarıldığı" yönündeki iddiaların gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kış döneminde çalışanların işten çıkarıldığı yönündeki haberler asılsız, yanıltıcı ve işletmelerimizin fiili durumunu yansıtmaktan uzaktır. Planlı bakım ve revizyon dönemlerinde taşeron firmalar aracılığıyla geçici personel istihdam edilmesi, günlük hayatta herkesin bildiği ve kabul ettiği bir uygulamadır. Örneğin; bir konutta boya, tesisat veya tadilat işi yapılırken, bu işler için çağrılan ustalar iş tamamlandığında çalışmalarını sonlandırmakta, sürekli olarak istihdam edilmemektedir. Benzer şekilde, deprem sonrası TOKİ tarafından yürütülen konut yapım projelerinde yüz binlerce işçi, proje süresi boyunca görev almış; inşaatların tamamlanmasının ardından ise çalışmalar doğal olarak sona ermiştir. Termik santrallerde yapılan planlı bakım ve ünite revizyonlarında taşeron personelin görevlendirilmesi de aynı mantıkla yürütülen, geçici ve proje bazlı bir uygulama olup, kadrolu personelin istihdam yapısıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.