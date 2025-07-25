Doğa yok oldu, işçi kan ağlıyor

Soma B ve Yatağan termik santrallarında yaşanan çöküş, Türkiye’de yıllardır uygulanan özelleştirme politikalarının halk ile doğa üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. On yılı aşkın süredir özel işletmelerin elinde olan bu santrallar, bakım ve modernizasyon süreçlerinden yoksun bırakıldı, ne doğa korundu ne de istihdam güvencesi sağlandı

Konya Şeker’in 2015 yılında özelleştirme yoluyla devraldığı Soma Termik Santralı, Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan borçlar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. 30 Haziran’dan bu yana santrala yeni kömür sevkiyatı yapılmazken, üretim yalnızca stoklardaki kömürle sürdürülüyor. Ancak bu stokun en fazla bir hafta ile 10 gün arasında yeteceği belirtiliyor.

Tes-İş Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, santralın sadece bir enerji tesisi değil, aynı zamanda Soma ekonomisinin omurgası olduğunu vurguladı. Girginler, “Bu işyerinde beş kuşaktır insanlar çalışıyor. Burası sadece çalışanları değil, kamyoncusundan esnafına kadar tüm Soma’yı ilgilendiriyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile 10 Temmuz’da yapılan görüşmeyi hatırlatan Girginler, “Bacalar tütecek, madenlerden kömür çıkacak, istihdam sürecek, kimse mağdur olmayacak” sözü aldıklarını belirtti. TKİ’ye olan kömür borcu nedeniyle 30 Haziran’dan bu yana santrala kömür sevkiyatı durdu. Girginler, “İşveren sürekli santralı kapatmakla tehdit ediyor ama buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ücretsiz izne çıkan kimse yok, sadece yıllık izinler kullandırılıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın ortaya koyduğu belgeler, şirketin bu satıştan sonra devletten en az 586 milyon dolarlık teşvik ve ayrıcalık aldığını gösterdi. Bu tutarın 177 milyon doları döviz borcunun TL’ye çevrilmesinden, 96 milyon doları kapasite mekanizması teşvikinden ve 313 milyon doları da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ödenmeyen kömür borçlarından oluşuyor. Kısacası devlet hem santralı verdi hem de büyük ölçüde bedelini geri ödedi.

Muğla’daki Yatağan Termik Santralı da benzer bir çöküşle karşı karşıya. Santral, 12 Haziran 2014’te yapılan ihaleyle Elsan Elektrik (Bereket Enerji Grubu) tarafından 1 milyar 91 milyon dolara satın alındı. İşletme hakkı 1 Aralık 2014 itibarıyla özel sektöre geçti. Bugün Aydem Enerji tarafından işletiliyor.