Doğa yürüyüşünde kaybolan emekli muhasebeci 4 gündür aranıyor

Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşe çıktıktan sonra arkadaşını arayarak kaybolduğunu belirten emekli muhasebeci Hurşit Yıldırım'ı (74) arama çalışmaları sürüyor.

Eğirdir'e bağlı Oluklacı Tepesi bölgesinde 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında doğa yürüyüşüne çıkan emekli muhasebeci Hurşit Yıldırım, aynı gün akşama doğru bir arkadaşını telefonla arayıp, zirveye yakın ve manzaranın çok güzel olduğunu söyledi. Havanın kararmasıyla yeniden arkadaşını arayan Yıldırım, bu kez yönünü kaybettiğini anlattı. O saatten sonra bir daha haber alınamayan Hurşit Yıldırım için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hurşit Yıldırım'ı arama çalışmalarına bugün de devam edildi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD gönüllüleri, ISAK ve sivil vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip aramalara katıldı. İz takip köpekleri ve dron da aramalarda kullanıldı.

'BUGÜN BULACAK GİBİYİZ'

Bölgeyi yakından tanıyan ve geçmişte benzer kayıp vakalarında görev alan Müslahattin Kuş da aramalara destek verdi. Çocukluğu boyunca Oluklacı mevkisinde çobanlık yaptığını söyleyen Kuş, "3 gündür vatandaş kayıp. Bölgeyi bildiğim için arkadaşlara yardımcı oluyorum, önden gidiyorum. Arıyoruz, inşallah bugün bulacak gibiyiz. Daha önce de böyle olaylar olmuştu, 2 kişiyi ben bulmuştum. Bugün Eğirdir'in üstü ve hastane üstü tarafına bakacağız. Buralarda yoksa Sivri Tepe'ye çıkacağız" dedi. Hurşit Yıldırım'ın uzun yıllar Eğirdir Huzurevi'nde kaldıktan sonra ilçedeki Demirkapı Mahallesi'ndeki bir apartta tek başına yaşamaya başladığı, bölge halkı ve esnaf tarafından tanınan, sevilen bir isim olduğu öğrenildi. (DHA)

