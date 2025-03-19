Doğaçlama müziğin festivali nisanda Arter’de

Kültür Sanat Servisi

Show of Hands Müzik Festivali, 23-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul'daki ARTER'de gerçekleşecek altıncı edisyonuyla müzikseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

A.K. Müzik ve Hermes Records ortaklığıyla gerçekleştirilen ve doğaçlama müziğe odaklanan festival, sanatçılar ve izleyiciler arasında bir etkileşim yaratmayı amaçlıyor.

Bu yıl, festivalin odak noktasında Solo&Duo performanslarıyla, caz ve çağdaş müzik sahnesinin önde gelen 11 sanatçısı sahne alacak. Katılımcılar, doğaçlama müziğin dünyasına dalarak farklı sanatsal yaklaşımları deneyimleme fırsatı bulacak. Festival, katılanlara müziğin yaşam pratiğine dönüşebileceği bir alan sunuyor.