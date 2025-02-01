Doğal dengeyi bozan projeler istemiyoruz

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi’nde yapılmak istenen ‘Çeşme Rüzgar Enerji Santralı Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santralı (GES)’ projesine karşı bölge halkı mücadelesini sürdürüyor.

Sabancı Holding’e bağlı Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından planlanan projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı, 10 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

SİT ALANINA YAPILACAK

Proje için ilk olarak Eylül 2024 tarihinde halkın katılım toplantısı yapılmak istendi. Bölge halkının tepkileri sonrası toplantı ertelenmek zorunda kaldı. 10 Şubat tarihinde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi bölge halkı projeyi istemediklerini açıkladı.

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, projeye tepki göstererek, “Çeşme’nin ekolojik dengesini bozan enerji tesisleri istemiyoruz. Yüzlerce türbin olmasına rağmen hâlâ elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu tesislerin Çeşme ve Yarımada’ya bir faydası yok” dedi.

Güler, projeye ilişkin asıl meselenin enerji üretimi değil, rant olduğunu belirterek, “Arkeolojik, doğal sit ve turizm alanları ile kıymetli arsalar enerji bahanesiyle el değiştiriyor. Türkiye’de binlerce dağ ve bozkır varken, Sabancı’nın Çeşme’nin deniz gören, koruma altındaki 140 dönümlük arazisine göz dikmesi iyi niyetli değil. Bu nedenle ÇED toplantısını protesto edeceğiz” diye konuştu.

Proje Musalla Mahallesi’nde 169 bin 879 metrekarelik özel mülkiyete ait tarım arazisi üzerinde yapılmak isteniyor. Proje kapsamında 18 bin 163 panel dikilecek. Proje alanı aynı zamanda doğal sit statüsüne sahip. Alanın bir kısmı daha önce yangına maruz kalmasından kaynaklı ağaçlandırma sahası içerisinde yer alıyor. Proje alanının çevresinde zeytin ağaçları ve konutlar bulunuyor.