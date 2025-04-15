"Doğal olan normal doğum" pankartı: Sivassporlu Rey Manaj özür diledi

Süper Lig'de Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesinde Sivassporlu futbolcuların 'Doğal olan normal doğum' pankartı ile sahaya çıkması büyük eleştiri topladı.

Sivasspor'un Arnavut golcüsü Manaj sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadınlardan özür diledi.

Rey Manaj yaptığı paylaşımda, "Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım. Maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim. Sizin bedeniniz ve sizin kararınız" ifadelerini kullandı.