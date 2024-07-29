'Doğal sebepler' olarak açıklanmıştı: Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni belli oldu

Daha önce 'doğal sebepler' nedeniyle öldüğü belirtilen dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın kesin ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı. Şarkıcının Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astıma bağlı alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle öldüğü bildirildi.

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni belli oldu.

O'Connor'ın 56 yaşında hayatını kaybetmesinin hemen ardından 'doğal sebepler' olarak açıklanan ölüm nedeninin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) bağlı olduğu bildirildi. O'Connor'ın ölümünde alt solunum yolu enfeksiyonunun etkili olduğu açıklandı.

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yendi üzenlemesiyle küresel çapta şöhret kazanan şarkıcı, 20'li yaşlarında üç numara saçlarıyla sahne aldığı yıllarda bir rock ikonu haline gelmişti.

ÜÇ KITAYI KAPSAYAN BİR TURNEYE ÇIKACAKTI

NTV'nin aktardığı habere göre, Londra'ya 23 yıl aradan sonra taşınan O'Connor, ölümünden iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.

O'Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.

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NE OLMUŞTU?

O'Connor 26 Temmuz 2023 tarihinde Londra'daki bir evde "tepkisiz" halde bulundu. O dönem, Adli Tıp Mahkemesi'nin web sitesinde şarkıcının vefatıyla ilgili "tıbbi bir ölüm nedeni belirtilmedi" bilgisi paylaşılmıştı.

Ölümünden kısa bir süre sonra, bir Londra Polis Teşkilatı sözcüsü PEOPLE'a, şarkıcının ölümünün "şüpheli olarak değerlendirilmediğini" söylemişti. Ardından Londra İç Güney Adli Tıp Mahkemesi bir açıklama yayınlayarak O' Connor'ın doğal nedenlerle öldüğünü ve ölümüyle ilgisinin kesildiğini duyurmuştu.

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SINEAD O'CONNOR KİMDİR?

Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı.

Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.