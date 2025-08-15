Doğal sit alanlarında hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanları kurulabilecek

Kesin korunacak alanlar dışında, doğal sit alanlarında sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve doğal yaşam alanları kurulabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğal sit alanlarında yapılabilecek hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarına ilişkin yeni bir ilke kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kesin korunacak hassas alanlar ve 1. derece doğal sit alanları dışında kalan bölgelerde, ekolojik değerler, doğal yapı, siluet ve peyzaj özellikleri göz önünde bulundurularak ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu değerlendirme yapacak.

Komisyonun uygun görmesi durumunda, koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları çerçevesinde sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının kurulmasına izin verilebilecek. 23 Temmuz'da gerçekleşen toplantıda karar, oy birliğiyle alındı.