Doğal sivrisinek kovar fesleğenler yoğun ilgi gördü

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un, dağıttığı ve doğal sivrisinek kovar olarak bilinen fesleğenler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etrafa yaydığı hoş kokusunun yanı sıra doğal sivrisinek kovar olarak bilinen fesleğene olan ilgi havaların ısınmasıyla birlikte daha da arttı. Fesleğen kokusundan hoşlanmadığı bilinen sivrisineklerden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal yöntemleri tercih ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da, her yıl geleneksel hale getirdiği fesleğen dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. Fesleğen dağıtım etkinliğine Buharkentli vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, dağıtılan fideleri alan vatandaşlar Başkan Erol’a teşekkür etti.

Pazar yerinde dağıtımı yapılan fesleğenleri almak isteyen vatandaşlar, stant önünde uzun kuyruklar oluştururken, kimi vatandaş kokusu için kimileri ise sivrisineklerden korunmak için fesleğenleri aldığını söyledi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erol ise açıklamasında "Buharkent Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz, Park ve Bahçeler birimimiz tarafından özenle yetiştirilen 5 bin adet fesleğen fidanının dağıtımını İlçe Başkanımız Ali Balıkçı ve teşkilatımızla birlikte gerçekleştirdik. Daha güzel, daha yeşil bir Buharkent için çalışmaya devam" ifadelerine yer verdi.