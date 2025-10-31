Doğalgaz faturasını düşürmenin 9 etkili yolu

Doğalgaz faturası çok yüksek geliyor ne yapmalıyım diyenler için doğalgaz faturasını düşürmenin 9 yolunu sizler için hazırladık. En ekonomik yakıtlar arasında yer alan doğal gaz, doğru kullanım yöntemleriyle hem çevreye hem de aile bütçesine önemli katkı sağlıyor.

DOĞALGAZDA TASARRUF ETMENİN 9 ETKİLİ YOLU

1. Kombiyi Kapatmak Yerine Düşük Sıcaklıkta Çalıştırın

Evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak, enerji tüketimini azaltır. Kombinin tamamen soğuyan evi yeniden ısıtması daha fazla enerji harcar. Bu nedenle düşük sıcaklıkta sabit bir ısı sağlamak daha verimlidir.

2. Kombi Bakımını Her Kış Öncesi Yaptırın

Düzenli kombi bakımı, cihazın ömrünü uzatır ve arızalardan kaynaklanan yüksek fatura riskini ortadan kaldırır. Ayrıca, periyodik bakım enerji verimliliğini artırarak doğalgaz tüketimini azaltır.

3. Termostat Ayarını 1 Derece Düşürün

Oda sıcaklığını yalnızca 1 derece düşürmek bile faturada yüzde 7’ye kadar tasarruf sağlar. Konfordan ödün vermeden yapılacak bu küçük değişiklik, toplam enerji tüketimini de azaltır.

4. Radyatörlerin Önünü Kapatmayın

Perde veya mobilyalarla radyatörlerin önünü kapatmak, ısının odalara eşit dağılmasını engeller. Bu durum hem ısınma süresini uzatır hem de kombinin daha fazla enerji harcamasına neden olur.

5. Termostatik Vana Kullanın

Termostatik vana, radyatör belirlenen sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak kapanır. Bu sayede odalarda istenilen sıcaklık korunur ve %15’e kadar tasarruf elde edilir. Enerji verimliliği sağlamak için her radyatöre vana takılması önerilir.

6. Oda Termostatı ile Sıcaklığı Kontrol Edin

Oda termostatı, evin farklı bölümlerindeki sıcaklıkları dengede tutarak kombinin yalnızca gerektiğinde çalışmasını sağlar. Bu sistem, doğalgaz faturalarında %15’e kadar tasarruf sunar.

7. Evinizi İyi Yalıtın

Çatı, duvar ve pencerelerde yapılacak yalıtım, ısı kaybını ciddi şekilde azaltır. Çatı ve pencere yalıtımıyla %30, dış duvar yalıtımıyla ise %40’a kadar enerji tasarrufu mümkündür. Ayrıca, çift cam kullanımı da ısı kaybını en aza indirir.

8. Kombi Seçimini Doğru Yapın

İhtiyaçtan büyük ya da küçük kombi seçmek enerji verimliliğini düşürür. Gereğinden büyük kombi fazla enerji harcar, küçük kombi ise sürekli maksimum kapasitede çalışmak zorunda kalır. Bu nedenle, evin büyüklüğüne uygun kombi seçimi büyük önem taşır.

9. Küçük Mekanlarda Doğalgazlı Isıtıcı Kullanın

Küçük dairelerde doğalgazlı ısıtıcı kullanmak, hem yatırım maliyetini düşürür hem de elektrik kesintilerinden etkilenmeden ısınmayı sağlar. Bu cihazlar, küçük alanlarda enerji verimliliğini artırır.

DOĞALGAZIN EKONOMİK AVANTAJI

Doğalgaz mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre 6 kat, ısınmada ithal kömüre göre 4 kat, elektriğe göre ise 2,5 kat daha ekonomiktir. Bu nedenle, bilinçli tüketimle hem tasarruf hem de çevre dostu bir kullanım mümkündür.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?

Kombi bakımını düzenli yaptırmak, oda termostatı ve termostatik vana kullanmak, ısı yalıtımına dikkat etmek ve kombiyi düşük sıcaklıkta çalıştırmak doğalgaz faturasını ciddi oranda azaltır.

Termostat ayarını 1 derece düşürmek ne kadar tasarruf sağlar?

Oda sıcaklığını 1 derece düşürmek, doğalgaz faturasında yaklaşık %7 oranında tasarruf sağlar.

Termostatik vana nedir ve ne işe yarar?

Termostatik vana, radyatör istenen sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak kapanır. Böylece gereksiz enerji harcanmaz ve ortalama %15’e kadar tasarruf elde edilir.

Kombi bakımının önemi nedir?

Kombi bakımını her kış öncesi yaptırmak, cihazın ömrünü uzatır, verimliliği artırır ve gereksiz enerji harcamasını önleyerek faturaları düşürür.

Yalıtım ile ne kadar enerji tasarrufu sağlanabilir?

Çatı ve pencere yalıtımıyla %30, dış duvar yalıtımıyla %40’a varan oranda enerji tasarrufu mümkündür. Ayrıca, çift cam kullanımı ısı kaybını önemli ölçüde azaltır.