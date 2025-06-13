Doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı dün 36,2 avrodan kapandı, bugün 37,7 avrodan açıldı.

Güne yüzde 4 yükselişle başlayan fiyatlar, TSİ 11.00 itibarıyla 37,4 avro seviyesinde seyrediyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ

Küresel enerji tedariki açısından kilit öneme sahip Orta Doğu bölgesinde riskin artması ve daha geniş çaplı bir savaş ihtimali piyasalarda endişeleri artırırken, Avrupa'da gaz fiyatlarında son 5 haftanın en büyük artışı görüldü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİŞ RİSKİ LNG SEVKİYATINI TEHDİT EDİYOR

Gerilim nedeniyle özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol tedariki için kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların aksayabileceğinden, gemilerin boğazı kullanmaktan kaçınması durumunda ise sevkiyatlarda gecikmeler yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

AVRUPA’NIN LNG BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Rus gaz tedarikinin büyük bölümünü kaybetmesinin ardından Avrupa'da LNG talebinin yükselmesi nedeniyle LNG tedariki kıta için önem arz ediyor.