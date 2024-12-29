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Doğalgaz patlamalarında 15 kişinin yaralandığı Darıca'da okullar 2 gün tatil edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullar 2 gün tatil edildi.

Yurt
  • 29.12.2024 20:34
  • Giriş: 29.12.2024 20:34
  • Güncelleme: 29.12.2024 20:40
Kaynak: İHA
Doğalgaz patlamalarında 15 kişinin yaralandığı Darıca'da okullar 2 gün tatil edildi
FOTOĞRAF: İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullar 2 gün tatil edildi.

Darıca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
Dün yaşanan gaz kaçağının ardından ilçede iki büyük patlama meydana gelmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.

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