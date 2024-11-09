Doğalgaz patlamasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğalgaz patlaması sonucu ağır yaralanan kadın, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mevlana Mahallesi'nde 22 Ekim'de meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Şerife Buse Sarı, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarı'nın cenazesinin, memleketi Düzce'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana gelmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralanmıştı.

Olayda molozların altında kalarak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Günay Ergen (65) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluşmuş, çevredeki 3 bina da zarar görmüştü. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç da hasar almıştı.