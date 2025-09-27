Doğalgaz talebine yanıt veren yok

Haber Merkezi

Van’ın İpekyol ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, dün bir araya gelerek yıllardır mahallelerine doğalgaz verilmemesini protesto etti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan kitle, “Doğalgaz istiyoruz” dövizi ile Gündoğdu Mahallesi’nden Van Aksa Doğalgaz Dağıtım Şirketi önüne yürüdü.

MA’da yer alan habere göre, mahalle halkı, havaların soğuması sebebiyle doğalgaz bağlantılarının bir an önce sağlanmasını talep ederek yetkililerle görüşmek istedi. Ancak mahallelinin talebi kabul edilmedi. Yurttaşlar tepki gösterdi.