Doğalgaz tesisinde yangın: BOTAŞ ve Valilik'ten açıklama

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan BOTAŞ tesislerinde yangın ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti.

Yangının tesis içinde hangi bölümde çıktığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor.

Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir. "

Valilikten yapılan son açıklamada "Silivri BOTAŞ tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" bilgisi verildi.

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğümüz tesislerinde saat 14.20 civarında ünitelerimizin vana bakımlarının yapılması amacıyla bir adet ünitemizin izole edilmesi esnasında kontrollü gaz çıkışı yapıldığı sırada gaz çıkışı ile birlikte gazın yanarak havaya atılması (venti) gerçekleşmiştir.

İşletme prosedürleri gereği tüm yüzey tesisleri kontrollü şekilde gazsızlaştırma işlemine tabi tutulmuş, çıkan gazın kontrollü şekilde yanması sağlanmış, yine prosedürler gereği gerek kurumumuz personeli gerekse itfaiye ve AFAD gözetiminde soğutma işlemine geçilmiştir.

Gazsızlaştırma çalışmaları sırasında tüm gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup beklenilmeyen bir durumla karşılaşılmamıştır.

Yapılan işlem tamamen kontrol altında olup gerek tesisin işletilmesi gerekse de arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır."