Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektriğe Şubat ayında zam yapılmayacağını söyledi.

Bayraktar, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğalgaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini söyleyen Bayraktar, "Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız. Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"Doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğalgaza ve elektriğe Şubat ayında zam yok" ifadelerini kullandı.