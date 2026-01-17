Doğalgaz zehirlenmesi şüphesi: Elazığ'da aynı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ilgili doğalgaz firması binada inceleme yaptı.
Kaynak: AA
Elazığ'da doğalgazdan zehirlendiği değerlendirilen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan aile bireyleri baş dönmesi ve bulantı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbarın ardından adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde yaşayan 8 kişi, sağlık ekiplerince doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Binada, doğalgaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.