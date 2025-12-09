Doğalgaza ve elektriğe gizli zam: Enerji Bakanı açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) elektrik faturalarına 31 Ekim 2025’te gizli zam yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla apartmanların ortak kullanımındaki elektrik tüketim tutarı yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) ile sınırlandırıldı.

Yıllık 4 bin KWh elektrik kullanımı aşılırsa devlet sübvansiyonunun kaldırılması ve doğrudan faturaya yansıtılması kararlaştırıldı. Türkiye'de evlerin ortalama yıllık enerji tüketimi ise yaklaşık 5 bin kWh civarında. Yani ortalama 1000 kWh doğrudan faturalara yansıyacak.

Böylece elektrik faturalarına yüzde 95,9’a kadar varan zamlar yapıldı.

DAHA FAZLA ZAM İSTİYORLAR

Ancak iktidar bununla da yetinmedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2026’da benzer bir karar daha alınabileceğini açıkladı.

15. Türkiye Enerji Zirvesi"nde konuşan Bayraktar, Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) uygulamasının belli bir gelir düzeyinin üzerindeki yurttaşlar için revize edildiğini belirterek, "EPDK'nin aldığı karar 4 bin kilovatsaat. Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha aşağı çekebiliriz" ifadesini kullandı.

Gelecek yıl da benzer bir yapının uygulanacağını aktaran Bayraktar, "Yüzde 18-20 civarında beklenen bir enflasyon var. Bizim fiyat ayarlamalarımız da bu minvalde olacak. Bunun dışında SKTT benzeri bir uygulamayı doğalgazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

“2,5 MİLYON HANE ETKİLENDİ”

1 Şubat 2025’ten beri yürürlükte olan sistemde, yıllık tüketimi belirli sınırın üzerinde olan aboneler sübvansiyondan yararlanamıyor ve yüksek tarifelerle karşılaşıyor. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), dört kişilik bir ailenin asgari tüketiminin aylık yaklaşık 240 kWh olduğunu belirtirken, kalabalık ailelerin bu miktarın çok üzerinde elektrik kullandığını belirtiyor. 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülen kademe nedeniyle 2,5 milyon hane fahiş elektrik fiyatlarıdan etkilenmişti.