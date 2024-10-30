Doğalgazda da gözlerini yurttaşın cebine diktiler

Elektrik faturalarının ardından doğalgaz için de kademeli tarife hazırlıklarında son aşamaya gelindiği iddia edildi.

İlk olarak mayıs ayında gündeme gelen elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik yeni uygulamanın Ocak 2025 itibarıyla başlayacağı ifade ediliyor. Böylece enerjide uygulanan sübvansiyonların kademeli olarak azaltılması planlanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” limitlerinde değişiklik yaptı. EPDK’nin yeni düzenlemesiyle yıllık 5 bin kilovatsaat üzeri elektrik tüketen konut ve işyerleri sübvansiyon desteği olmadan piyasa fiyatlarından elektrik kullanacak. Böylece, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen konut ve işyerleri, devlet desteği olmaksızın elektriği serbest piyasa fiyatları üzerinden karşılayacak.

Benzer uygulamanın doğalgaz için de hayata geçirileceği ifade ediliyor. İşyeri ve konut abonelerinin ay boyunca kullandıkları doğalgaz miktarına göre farklı kategorilere ayrılması, yıl boyunca belirli bir tüketimi aştığı tespit edilen abonelere yönelik desteğe son verileceği belirtiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül ayında sinyalini verdiği elektrik ve doğalgaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesi için "Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanmış, konuya ilişkin yeni bir model düşündüklerini bildirmişti.

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SIKIŞIKLIĞI AŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, hem elektrikte hem de doğalgazda sübvansiyonların kaldırılacağının sinyallerinin önceden verildiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Uzun dönemdir irrasyononel bir enerji politikası uygulanıyor. Bunun kök nedeninin özelleştirmeci, yabancı kaynaklara dayalı, kamunun bu alandan çekildiği yanlış enerji politikaları olduğunu görmek lazım. Şimdi peyderpey bu sübvansiyonları kaldırmak istiyorlar. İlk sanayide başladılar. Şimdi de konut ve ticarethanelerde bunu yapacaklar. Maliyete göre fiyatlandırılacak model yapılıyor. Bu aslında başarısızlığın itirafı. Halkın kaldıramayacağı kadar yüksek enerji maliyetleri olduğu için sübvansiyon yapmak zorunda kalınıyor. Artık ciddi bir ekonomik kriz var Şimşek’in ekonomi politikaları bu tarz sübvansiyonları desteklemiyor. Muhalefetin başka işlerle meşgul olduğu gibi gerekçelerle de buna uygun iklim yaratıyorlar. Ekonomide sıkışıklığı bu şekilde aşmaya çalışıyorlar.”

Enerji üretim şirketlerinin sübvansiyonlardan ve enerji fiyatlarındaki baskıdan kaynaklı düşük kâr ettiklerini belirten Ulutaş, “Yıllarca söyledik; yerli kaynaklara yatırım yapılsın, özelleştirmeleri kaldıralım. Şu an faturaların yüzde 55’i dağıtım bedellerinden oluşuyor. Bir taraftan özel sektörü finanse etmeye devam ediyorlar. Şimdi de enerji üretim şirketlerini yaşatmak için bu sübvansiyonları kaldıracaklar” diye konuştu.