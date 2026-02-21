Doğalgazda kritik değişiklik: Mevcut aboneleri de etkileyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle doğalgaz aboneliklerinde önemli düzenlemelere gidildi. Yeni düzenleme, mekanik sayaç kullanan ve daha önce güvence bedeli alınmamış mevcut abonelerden de güvence bedeli talep edilmesinin önünü açtı. Aynı düzenlemeyle 65 yaş üstü sosyal yardım alan hanelere ise muafiyet getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan değişiklik kapsamında, dağıtım şirketlerine mekanik sayaç kullanan abonelerden bir defaya mahsus güvence bedeli tahsil etme yetkisi verildi. Eski düzenlemede yer alan ve daha önce alınmamış güvence bedelinin sonradan talep edilemeyeceğine ilişkin hüküm metinden çıkarıldı.

65 YAŞ ÜSTÜNE MUAFİYET

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 65 yaşını doldurmuş ve muhtaç aylığı ya da düzenli sosyal yardım hakkı bulunan hanelerden güvence bedeli alınmayacak. 2026 yılı için 4 bin 135 TL olarak belirlenen güvence bedeli bu kapsamdaki abonelere uygulanmayacak.

Güvence bedeli ödemekle yükümlü olan aboneler için ise ödeme kolaylığı getirildi. Bedel, peşin ya da kredi kartına vade farksız en az 6 eşit taksitle ödenebilecek.

BAĞLANTI BEDELİNE 6 TAKSİT

Bir defaya mahsus alınan ve ortalama 9 bin 755 TL seviyesinde olan doğalgaz bağlantı bedelinde de taksit sayısı artırıldı. Mevcut uygulamada 3 olan taksit sayısı 6’ya çıkarıldı. Ödemeler kredi kartıyla yapılabilecek.

Ayrıca aynı dağıtım bölgesinde farklı bir adrese taşınan abonelerden yeniden güvence bedeli alınmayacak.

BİLDİRİMSİZ FESHE SON

Yönetmelik değişikliğiyle borç nedeniyle abonelik feshi öncesinde müşteriye bildirim zorunluluğu getirildi. Buna göre, son ödeme tarihinden itibaren üç ay boyunca borcun ödenmemesi durumunda, fesih işleminden en az üç iş günü önce kısa mesaj, e-posta, telefon ya da ihbarname gibi yöntemlerden en az ikisiyle müşteriye bildirim yapılması gerekecek.

ABONELİK İŞLEMLERİNDE YENİ KURALLAR

İlk abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje onayı, gerekli belgelerin sunulması ve güvence bedelinin tahakkuku veya tahsili sonrası imzalanacak. Aynı adreste yapılacak yeni aboneliklerde gaz açma işlemi, sözleşmeden itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası gerçekleştirilecek.

Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan adreslerde yazılı uygun görüş alınmadan yeni sözleşme yapılamayacak. Fatura okuma süresi dağıtım şirketi kaynaklı olarak kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak. Okuma süresi uzarsa tüketim bedeli en az 4 taksitte ve vade farksız tahakkuk ettirilecek.

Tüketici talep ederse tutarı tek seferde ödeyebilecek; finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak. Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce iletilecek ve ödeme süresi 5 iş gününden az olmayacak.