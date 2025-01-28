Doğalgazda yeni tarife faturaları iyice şişirecek

Ekonomi Servisi

Elektrik faturaları için 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek "maliyet esaslı tarife" uygulamasının ardından, söz konusu değişikliğin doğalgaz faturalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verildi. Doğalgaz kullanımında 'kademeli tarife' çalışmalarına başlayan bakanlık, belirlenen miktarı geçen doğalgaz abonelerinden çok daha yüksek tutarlarda fatura tahsil edecek.

Düzenlemeye 1 Şubat tarihi itibarıyla başlanacağı belirtilirken, bu durum halihazırda 1.050 liranın üzerinde fatura ödeyen kullanıcıların elektrik faturasının 2 bin lirayı aşmasına neden olacak. Kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile elektrikte sübvansiyon, hane için 5000 kwh, işletmeler için 15 bin kwh ile sınırlandırılmıştı.