Doğamızı sermayeye yedirmeyiz

Haber Merkezi

Eskişehir’de yaşam alanı savunucuları Eskişehir Ekoloji Derneği kuruluşunu açıkladı.

Eskişehir Ekoloji Derneği Başkanı Fatma Filiz Özkoç, yaptığı açıklamada “Doğa talanına, ekolojik yıkıma ve yaşam alanlarımızın sermaye çıkarlarına feda edilmesine karşı verdiğimiz mücadeleyi büyütmek ve yeryüzünün sesi olmak, soluduğumuz havanın, içtiğimiz suyun, bastığımız toprağın haklarını savunmak için bir araya geldik. Doğanın parçası olduğumuzu unutmadan, onunla uyum içinde yaşamanın yollarını örmek için yola çıkıyoruz” dedi.