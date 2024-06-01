Doğamızın, suyumuzun yaşamın peşindeyiz

Tüm kamusal alanlar iktidar eliyle sermaye lehine gasbedilirken kadınlar yaşam alanlarından dışlanıyor. Toprağa, suya, doğaya sahip çıkan kadınlar baskılara rağmen tüm kent ve çevre direnişlerinin en önünde. Akkuyu’dan Aydın’a direnen kadınlar haykırıyor: Toprağımız bizim!

BirGün Kadın Kolektifi

Gerek kentsel, kamusal alanlar ile hizmetlere erişim konularında gerek ekoloji mücadelelerinde kadınların en ön saflarda yer alması tesadüf değil. Kentsel ve çevresel ortak varlıklarımızın talan edilmesi, kapitalizmin kadınlar üzerindeki tahakkümünün önemli araçlarından birini oluşturuyor. Ormanların, verimli tarım arazilerinin, meraların, bağların, bahçelerin yok edilmesinden; suyun, havanın ve toprağın kirlenmesinden; kamusal alanların gasbından; bunların sebep olduğu göçler, hastalıklar, ekonomik güvencesizlikler gibi birçok şiddet biçiminden en çok kadınlar zarar görüyor.

2000'li yıllarda, siyasal islamcı neoliberal politikaların uygulanması hız kazanırken kentsel ve doğal alanların üretimi ile kullanımı üzerindeki tasarruf hakkı sorusunun önemi de arttı. Bu politikalar, ormanlardan parklara, meydanlara kadar kamusal alanları sermaye lehine gasbederken kadınların yaşam alanlarından dışlanmasını pekiştiren sonuçlar doğurdu. Bu bağlamda kentsel ve ekolojik sorunlara ilişkin direnişler, kadınların bir araya gelerek bu dışlanmaya itiraz ettikleri; yaşamı savunma ilkesiyle yaşamın üretildiği alanlara erişim, üretim ve tüketim haklarını yeniden kazanma mücadelesi verdikleri, böylece feminist mücadeleyi de büyüten zeminlere dönüştü.

Elbette bunda kadınların tarıma dayalı geçim kaynaklarına daha bağımlı olmaları da önemli rol oynuyor. Ekolojik tahribatlar, kadınların ekonomik güvencesini doğrudan tehdit ederek toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiği için ekoloji mücadeleleri kadınlar için toplumsal adalet ve eşitlik mücadelesinin bir bileşeni olarak şekilleniyor. Keza uluslararası raporlarla da bu ortaya konuluyor. İklim değişikliğinin kadınlar üzerinde orantısız etkiler yarattığı, bu nedenle kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede kritik roller oynadığı vurgulanıyor. Türkiye'deki Bergama, Kazdağları, Akbelen, İkizdere, Cerattepe, Çambükü gibi birçok örnek de ekoloji hareketlerinin toplumsal cinsiyet boyutunu gözler önüne seriyor. Dahası, kadınların toplumsal adalet mücadelesi çerçevesinde yaşam alanlarına sahip çıkması, kent ve ekoloji mücadelelerinin geniş bir toplumsal hareket olarak güçlenmesine de katkı sağlıyor.

Bitirirken, 2016’da tam da yıkmak için mücadele ettiği patriyarkal şiddet tarafından öldürülen Honduraslı çevre aktivisti ve yerli lider Berta Cáceres’i analım. Berta Cáceres’in yaşamı ve mücadelesi, kadınların bu alanlarda verdikleri mücadelelerin geniş bir toplumsal hareketin temelini oluşturduğunu gözler önüne seriyordu. Ekoloji aktivizmi ile feminist hareketler arasındaki bağlantıyı; toplumsal adalet mücadelelerinin ayrılmazlığını vurgulayan bakış açısıyla tanınıyordu. “Feminizm mücadelesi ve çevrenin savunulması el ele gider. Her ikisi de baskı sistemlerini ortadan kaldırmaya ve tüm yaşama değer verilen ve saygı duyulan bir dünya inşa etmeye çalışır” sözleri ataerkillik, kapitalizm ve çevresel yıkım gibi baskı biçimlerini birbirine bağlayarak doğal kaynakların sömürülmesi ile yerli toplulukların marjinalleştirilmesini, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de içeren daha büyük sistematik sorunların bir parçası olarak ele alıyordu. Bu bağlamda bizlere, kadınların ön saflarda oldukları kent ve ekoloji mücadeleleri, toplumsal adalet ve eşitlik hedeflerine ulaşmada da kritik bir role sahip olduğunu hatırlatıyor.