Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna alındı

A Millî Futbol Takımı’nın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcular Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Millî Futbol Takımı’nın İskoçya müsabakası kadrosuna alındı.

A Millî Futbol Takımı’nın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcular Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul’da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Millî Futbol Takımı’nın müsabaka kadrosuna alındı.

Her iki futbolcu da Ümit Millî Takım’daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Millî Futbol Takımı’nın kampına yeniden katılacak.