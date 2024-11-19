Doğan Avcıoğlu Onur Ödülü’nü alan Feroz Ahmad: Ödül akademik yolculuğumun onurlu bir köşetaşı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri’ni kazananlar yapılan törenle ödüllerini aldı.

Çağdaş Sümer, “Düzenini Arayan Osmanlı” ile birincilik, Tolga Şirin, “Meclis Hükümeti - Rousseau'dan Marx'a Lenin'den Atatürk'e Bir Ortak Kesen” ile ikincilik, Hatice Duygu Bankoğlu ise “Rusya’da ve Türkiye’de Planlamanın Değişimi” ile üçüncülük ödülünü aldı. Onur Ödülü’ne değer görülen Feroz Ahmad ise törene katılamadı.

Ödül törenine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, önceki belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen ve birçok gazeteci katıldı. Ayrıca, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, akademisyen yazar Emre Kongar da törene katılan isimler arasında yer aldı.

TÜRKİYE’YE YÖN VEREN BİR AYDINDI

Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'ye yön veren önemli bir yazar olduğunu vurgulayarak, Avcıoğlu’nun arşivini yaşatma sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti. Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Gökhan Atılgan, Avcıoğlu’nun siyasi duruşunu ve toplumsal katkılarını ele aldı. Altan Öymen, Avcıoğlu’nun hem gazeteci hem de bir araştırmacı olarak Türkiye'nin sosyal, kültürel ve siyasi yaşamına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Tekin Yayınevi Yayın Yönetmeni Akkaya, Avcıoğlu’nun mirasını yaşatmanın kolay olmadığını ancak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un desteğiyle büyük adımlar atıldığını dile getirdi.

FEROZ AHMET: ONUR DUYDUM

Onur Ödülü’nün sahibi Feroz Ahmet, törene gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi: