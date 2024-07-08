Doğan Burda Dergi Grubu satıldı

Doğan Holding ve Alman Burda grubu ortaklığında Doğan Burda Dergi’nin 10 milyon dolar bedelle Rie-Pie yatırım fonu grubuna satıldığı KAP’a bildirildi.

Doğan Şirketler Grubu Holding ve Alman Hubert Burda Media Group ortaklığıyla kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar bedelle, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Dr. Emre Çamlıbel'in yaptığı ve daha önce Milpa ile Modanisa'yı da alan Rie-Pie liderliğindeki yatırım fonu grubuna satıldı.

Satışa ilişkin bildirim, Doğan Burda Dergi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a bildirildi.

Yüzde 38,22 oranındaki hissesi Doğan Şirketler Grubu Holding'de, yüzde 38,09 oranındaki hissesi Burda GmbH'de bulunan Doğan Burda'nın yüzde 23,69 oranındaki hissesi diğer ortaklar arası ve BİST'te işlem görüyor.

DOĞAN MEDYADAN TAMAMEN ÇEKİLMEDİ

Doğan Burda’nın satışı dijital mecralarda “Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi” şeklinde yorumlandı. Ancak Doğan Holding’in kurumsal internet sitesindeki bilgilere göre holding halen Romanya’nın ilk üç TV kanalından biri olan Kanal D Romanya ile birlikte Doğan Yayınları (Doğan Kitap ve Doğan Egmont), Doğan Music Company, Netd (YouTube müzik kanalı) ve Slow Turk radyo kanalının sahipliğini sürdürüyor.

Son aylarda yaptığı satın almalarla dikkat çeken Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ 88 milyon TL sermayeye sahip. Şirkette Caner Bingöl ile Mehmet Ali Ergin’in yüzde 37.6’şar, Mehmet Emre Çamlıbel’in yüzde 18.8, Alim Telci ile Alt Capital Holding’in yüzde 3’er payları bulunuyor.

KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Çağlar Göğüş'ün, Genel Müdürlük/İcra Kurulu Başkanlığı'nı Cem Başar'ın yaptığı Doğan Burda Dergi Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 19.559.175 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (Doğan Holding) sahip olduğu % 38,22 oranındaki pay (7.474.920 adet pay) ve Burda GmbH'ın sahip olduğu % 38,09 oranındaki pay (7.449.670 adet pay) olmak üzere toplam % 76,30 oranındaki payın (14.924.590 adet pay); Alt Capital Holding A.Ş. (4.791.998 adet DOBUR payı), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (3.422.856 adet DOBUR payı), Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. (5.476.569 adet DOBUR payı) ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (1.233.167 adet DOBUR payı) (Alıcılar) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 10.000.000 Amerikan Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak Doğan Holding ve Burda GmbH ile Alıcılar arasında 08/07/2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

Mezkûr ‘Pay Devir Sözleşmesi'ne istinaden; Doğan Holding'in % 56 ve Burda GmbH'ın % 44 oranında pay sahibi olduğu Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden tüm payların, değerleme raporunda takdir edilecek değere göre Şirketimize devredilmesi hedeflenmektedir.

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir.

Söz konusu payların satışına yönelik olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak açıklama yapılması ertelenmiştir.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."