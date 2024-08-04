Doğan Duru 6 ilde müzikseverlerle buluşacak

Redd grubunun solisti, bas gitaristi, söz yazarı, besteci ve tenor Doğan Duru, 7 Ağustos'ta başlayacağı turne ile 6 ilde müzikseverlerle buluşacak.

Duru'nun 7 Ağustos'ta başlayacak turnesinin ilk konseri Ankara'da gerçekleşecek. Turnenin devamında, İstanbul, Muğla, Antalya, Balıkesir ve İzmir'de sevenleriyle biraraya gelecek.

Doğan Duru'nun turne takvimi şöyle:

7 Ağustos: 6:45 KK Ankara

9 Ağustos: Kadıköy Sahne

14 Ağustos: Sponge Pud Kaleiçi

15 Ağustos: Wooden Stage Fethiye

16 Ağustos: Kauçuk Bahçe Bodrum

17 Ağustos: 6:45 Kordon Pud

18 Ağustos: Afişe Sahne