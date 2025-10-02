Doğan Duru, üçüncü solo albümü Climax ile müzikseverlerle buluştu

Doğan Duru'nun yeni albümü Climax 26 Eylül’de yayınlandı.

14 şarkıdan oluşan albümde düzenlemelerin tamamı ve enstrümanların neredeyse hepsi Duru tarafından çalındı.

Albümde ayrıca Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri “Ben de Yoluma Giderim”e de yer veriliyor.

Climax, çoklu melodik yapısı ve derin atmosferiyle Doğan Duru’nun müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. Albüm, sanatçının kariyerindeki ilk İngilizce şarkı olan “Climax” ile de dikkat çekiyor.

26 Eylül’de RDD Müzik etiketiyle dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan Climax, baştan sona deneyimlenmesi gereken bütünlüklü bir albüm olarak öne çıkıyor.