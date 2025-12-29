Doğanın sesine kulak verin

Dersim’de kaçak inşa edildiği için mühürlenen Güneş Enerji Santralı (GES) projesinin faaliyetlerinin sonlandırılmasını isteyen Hozat - Pertek Sekasur Çevre Platformu, “Doğanın sesine kulak verin” çağrısında bulundu. Dersim’in Pertek ilçesine bağlı Demirsaban köyünde yürütülen GES projesine ilişkin inşaat alanında açıklama yapan platform üyeleri “Kaçak GES’e karşı doğamızı ve yaşam alanımızı savunuyoruz" pankartı açtı.

"Doğama, suyuma dokunma" sloganları attı. Açıklamayı platform adına Erhan Doğru okudu. Özen GES adlı şirket tarafından yerleşim yerlerinin bitişiğinde güneş enerjisi panel sistemi kurulduğunu anımsatan Doğru, proje kapsamında ise ev ve ahırların bitişiğine enerji aktarım istasyonunun kurulduğunu söyledi. Söz konusu sürecin yaklaşık olarak bir buçuk aydır devam ettiğini anımsatan Doğru, sürecin bölge halkının görüşlerine başvurulmadan başlatıldığını söyledi.

23 Aralık’ta özel idare ve teknik heyetin incelemeleri sonucunda, sistemin mevzuata aykırı yapıldığı ve gerekli yasal süreçlerin işletilmediği tespit edildiğinden, panel sisteminin kurulduğu yerin mühürlendiğini anımsatan Doğru, “Yapılan teknik inceleme ve tespitler alanda yapılan çalışma ve inşaatların en başından itibaren hukuksuz ve kaçak olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Ucuz ve temiz enerji adı altında kontrolsüz ve denetimsiz, kaçak, hukuka ve imar mevzuatına aykırı yapıldığı ortaya çıkan iş bu proje ile şirketlerin sermayesini büyütmek istediğini ve kar amaçlı doğa katliamının geldiği noktayı açıkça göstermektedir” dedi.