Doğaseverler için Anemon Yolu hazır

Haber Merkezi

Manisa’da doğa yürüyüşçüleri ve tarih meraklıları için açılan "Anemon Yolu", antik dönemden izler ve doğal güzellikler barındırıyor. Spil Dağı eteklerinde Akpınar mevkisinde başlayan ve yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve şehirdeki dağcılık spor kulübü üyelerinin çalışmasıyla tamamlandı.

Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in de destek verdiği çalışmada, yürüyüş yolu için patikalar açan doğasever gönüllüler ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güzergahtaki çalıları topladı, ağaçları budadı.

Başlangıç noktasından yaklaşık 1 kilometrelik tırmanışla 130 metre rakımda yer alan Anadolu’nun en eski ana tanrıça figürlerinden biri olan Kybele’nin kaya kabartmasına ulaşan doğaseverler, ardından 1,5 kilometre sonra 300 metre rakımda Batı Anadolu’da hüküm sürdüğü düşülen mitolojik efsanelerle anılan kral Tantalos’un tahtını ve 1,5 kilometre daha ilerideki Yarık Kaya Kanyonu’nu ziyaret edilebiliyor.

Rotanın devamında, yaklaşık 4 kilometrelik orman içi etabın sonunda 500 metre yükseklikteki doğal güzellik Sülüklü Göl’e ulaşıyor. Buradan Saruhanoğluları Beyliği’nin yaklaşık 10 yıl süren fetih mücadelesinde yer almış alperenlerden Kurtoğlu İsmail mezarı ve Çınarlı Çeşme’ye uzanan rota, ana kayaya oyulmuş Kybele mağarası ile sona eriyor.