Doğaseverler, Kayışdağı Ormanı’nda dağ çileği topladı

Ataşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir yaşamın farkına varılması için Kayışdağı Ormanı’nda “Dağ Çileği Toplama Festivali” düzenledi. Toplumu bilinçlendirmeyi ve çevre duyarlılığını artırmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, “Dağ Çileği Toplama Festivali” ile doğaseverleri bir araya getirerek, doğal kaynakların korunması konusunda önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

438 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek 3. noktası olan Kayışdağı Ormanı’nda, doğa için bir araya gelen Ataşehirliler, sepetlerini organik dağ çilekleriyle doldurdu. Etkinliğe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de katıldı.

Festivale katılan doğaseverler, doğal güzellikler eşliğinde hem çilek toplamanın keyfini yaşadı hem de doğanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte festivale katılan çocuklar, keyifli anların yaşanmasına vesile olurken, katılımcılar arasında da dostluk bağları güçlendirildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Ataşehir Belediyesi olarak, çevremizi korumaya, doğayla iç içe yaşamı teşvik etmeye ve yerel üretimi desteklemeye her zaman öncelik veriyoruz. Sosyal politikaları yerel düzeyde uygulamayı esas alan ‘sosyal belediyecilik’ anlayışıyla hareket edip, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve vatandaşlara sağladığımız desteklerle hem ilçedeki refah seviyesini artırmayı hem de toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gıda, sıcak yemek, eğitim, sağlık, kişisel bakım, kreş ve okul çağındaki çocuklar için beslenme ile kırtasiye desteği gibi birçok alanda sağlanan hizmetlerle son 7 ay içerisinde 80 binden fazla vatandaşımıza dokunmayı başararak sosyal belediyecilik alanında en iyi örneklerden biri olarak öne çıkıyoruz. Önümüzdeki hafta yine bu çerçevede yenilenen aşevimizi hizmete açıyoruz. Aşevimizde her gün 4 çeşit sıcak yemeği 1700 komşumuza ulaştırırken, ilkokul çağındaki 1500 evladımıza da haftanın beş günü beslenme paketleri hazırlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Adıgüzel, etkinlikle ilgili konuşmasında da, “Doğaya olan sevgimizi ve birlikteliğimizi pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu festivalimizde, Ataşehir’in doğal güzelliklerini hep birlikte keşfederken, toplumsal bağlarımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Doğa, bizlere sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda birlikte olmanın ve paylaşmanın da bir yolunu sunuyor. İşte, bu farkındalığı yaşamak çok güzel” dedi.

Doğal güzellikleri bizzat yaşayarak hisseden çocuklar, etkinlik sayesinde çevre bilincinin fakrına vararak, sürdürülebilir yaşam biçimlerini de öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik, doğaseverlerin topladıkları organik dağ çilekleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sonlandı.

KAYYUM HATASINDAN DÖNÜLMELİ

Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyum atanması ve Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması hakkında da konuşan Adıgüzel, “Biz Cumhuriyetimizin 101’inci yıl coşkusunu büyük bir heyecanla yaşarken, on binlerce Ataşehirli ile meydanlarda buluşup tek vücut halinde laik, demokratik bir Türkiye için Atamıza olan minnetimizi haykırırken, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ vurgusu yaparken 30 Ekim sabahına, Esenyurt’ta millet idaresine yapılan müdahaleyle uyandık. İstanbul’un en büyük ilçesi olan Esenyurt’ta bir kayyum süreci hayata geçti. Bu sürecin hızlı bir şekilde Esenyurt halkının lehine sonuçlandırılmasını, derhal bu kayyum hatasından dönülmesini, sizlerin önünde tekrar etmek istiyorum.”