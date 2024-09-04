Doğasına sahip çıkanlara kurşun

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesi için ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açıldı.

Olayda 46 yaşındaki Reşit Kibar isimli yurttaş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Artvin Valiliği saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

YAPISOY adlı şirketin ihalesini aldığı bölgede turizm tesisi yapımı için bin ağacın kesilmesi planlandı. Dün iş makinalarının ormanlık alana gittiğini gören bölge halkı ağaç kesimini engellemek için harekete geçti. Araçları durdurmak isteyen köylüler, bölgede şirketle bağlantılı olduğu bilinen ve 2019 yerel seçimlerinde köyün muhtar adayı olan Muhammet Ustabaş ile karşı karşıya geldi. Muhammet Ustabaş, sözlü tartışmanın ardından köylülere silahla saldırdı. Saldırıda üç kişi yaralandı.

Ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı iki kişi Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Reşit Kibar

DOĞA KATLİAMINA KARŞIYIZ

Olayı duyan Hopa halkı hastane önüne akın etti. Yaralanan Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu’nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Görgü tanığı Murat Koyuncu, olay anını şöyle anlattı:

"Bir yıldır süren bir konu bu... Turizm adı altında Cankurtaran’ın madenlere açılma planını biliyoruz. İhaleyi alan şirketin ağaç katliamı yapacağını biliyorduk. Sabah saatlerinde iş makinalarının oraya çıktığını görünce nöbet yerine geçtik. Eski muhtar adayı Muhammet Ustabaş, bize silah çekti. Üzerimize mermi yağdırdı. Reşit abi bizim önümüze geçti. İnşaat şirketinin çalışanı Fikret Merttürk de oradaydı. Olaydan sonra katili oradan uzaklaştırdı. Jandarma geldi kimse hiçbir şey yapamadı."

Bölgede orman katliamına karşı direnişin örgütlendiği Çifte Köprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nevim Kaya, “Araçların oraya girmemesi için elimizden geleni yapıyorduk. Nöbet tutulacaktı” diye konuştu.

Kaya, bölgede yaklaşık üç yıllık bir mücadelenin verildiğini belirterek şöyle konuştu: “Köy komple maden ocağı için istenmişti. O zaman da maden ocağına karşı bir mücadele vermiştik, köylü imza toplayıp bu maden ocağını durdurdu. Ancak şimdi, aynı yer turizm projesi adı altında tekrar isteniyor. Turizm projesine de ‘köyü mahveder’ diye karşı çıktık. Zaten kooperatif olarak hepimiz oradayız, ben de başkan yardımcısıyım. Mücadelemiz bu temelde devam ediyor. Şirket sahibi Yunus Merttürk geri çekileceğini söyledi ama sonradan bunu yapmadığını öğrendik. Sonuç olarak biz doğa katliamına karşıyız ve bunun için mücadele ediyorduk. Olaylar bu noktaya geldi ve gerçekten çok üzgünüz. Şu an burada çok büyük bir acı var, büyük bir yas var. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.” Artvin Valiliği, silahlı saldırıya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada “Olay ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır” açıklaması yapıldı.

Yaşananların ardından Artvin Hopa’da ve Ankara’da yurttaşlar yaşamını yitiren Reşit Kibar için sokağa çıktı. Artvin’de basın açıklaması sonrası Hopa Batum uluslar arası karayolu trafiğe kapatıldı.

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AKP’YE UZANAN YAĞMA PLANI

Bölgenin daha önce üç taş ocağı projesi ile ranta açılması planları, köylülerin direnişiyle hayata geçirilemedi. Ancak taş ocağı projesini hayata geçiremeyen Merttürk ailesi, bu kez turizm projesi adı altında ormanlık alanın talanı için kolları sıvadı. Merttürk ailesi, AKP ile yakın ilişkileri olan ve son yıllarda Kocaeli’de ünlenen bir aile. Kocaeli’nde kamu ihaleleri ile büyüyen şirketin sahibi olan Yunus Merttürk, Cankurtaran’a taşocağı açmak için ruhsat başvurusu yapan Reşit ve Bünyamin Merttürk’ün kardeşi. Yunus Merttürk, bu projenin hayata geçmemesinin ardından aynı bölgede turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini aldı. Aslen Artvinli olan Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, YAPISOY Beton şirketlerinin sahibi olan Merttürk, AKP’ye yakınlığı ile dikkati çeken bir isim. Kocaeli’nde birlikte iş yaptığı kişilerden biri eski Savunma Bakanı ve eski AKP milletvekili Fikri Işık’ın kardeşi olduğu yerel basında yayımlanan haberlere konu oldu.

Gülaş isimli şirketin sahibi olan Yunus Merttürk, yaklaşık 10 yıl önce Kocaeli’nin köklü firmalarından olan Soylular Hazır Beton firması mali darboğaza düşüp iflas noktasına gelince bu firmayı da satın alarak adını da YAPISOY olarak değiştirdi. İnşaat, hazır beton ve hafriyat alanında iş yapan Yunus Merttürk daha sonra şirketin faaliyet tanımına “Turizm” alanını da ekledi.

Böylece daha önce taş ocağı projesi için göz dikilen Cankurtaran da turizm projesini hayata geçirmek için gerekli düzenlemeler yapılmış oldu. Halkın bu projeye yönelik tepkileri büyürken YAPISOY Turizm’in Hopaspor’a forma sponsoru olmasının tepkileri önlemeyi amaçladığı yorumları yapıldı.

KÖRFEZ’DE ŞAİBELİ İŞLER

Körfez Belediyesi’ne ait mıcır tesisi ve taşocağını Yunus Merttürk, AKP iktidarı ile yakın ilişkileri ve sürekli büyümesi dolayısıyla yerel basının dikkatini çeken bir işinsanı oldu. Yunus Merttürk’e ait taşocağına ilişki 80’dan fazla haberlere imza atan yerel gazeteci. Faruk Bostan’ın haberlerine erişim engeli getirildi ve tehdit edildiği belirtildi.

Bir dönem Kocaelispor’un yönetiminde de yer alan Yunus Merttürk, yerel Kartepe Gazetesi’ni de kuran isimlerden biri.