Doğaya kıyım TOKİ’ye özel

İlayda SORKU

Antep’in İslahiye ilçesindeki zeytinlik alan, yeni yapılacak TOKİ konutları için kesilmek isteniyor. İlçede hâlihazırda yüzlerce boş TOKİ konutu olduğunu belirten yurttaşlar zeytin ağaçlarının bulunduğu alanın seçilmesine tepki gösterdi. 1950’lerden bu yana Ömer Yılmaz ve ailesi tarafından bağ ve zeytinlik olarak kullanılan alan için yıllarca devlete ecrimisil ödendiği, mevcut belgelerin bu kullanımın devletin bilgisi dahilinde olduğunu gösterdiği belirtildi. 1982’de Orman Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda, alanın ormana 500 metreden fazla uzaklıkta olduğu ve tarımsal üretimin uzun süredir devam ettiği bildirilmişti.

TOKİ’nin bölgede yeni konut inşaatı planladığının ortaya çıkmasıyla aile, ellerindeki belgelerle tescil başvurusu yaptı; ancak Milli Emlak Müdürlüğü, aile adına kayıt bulunmadığını ve arazide satış veya kiralama yapılamayacağını bildirdi. “Devlet para aldı şimdi ‘almadım’ diyor” sözleriyle yaşananları aktaran Yılmaz’ın torunu Ümit Özer, tescil süreci devam ederken, arazinin projeye dahil edilmesiyle sürecin hızlandırıldığını aktardı. Ailenin talebi, konutların bölgenin yakınındaki boş tarla veya çamlık alan üzerine kaydırılması yönünde.

‘20 FİDANIMIZ SÖKÜLDÜ’

Meselenin sadece mülkiyet değil, emek gaspı olduğunu ifade eden Özer, “Bu ağaçlar 40 yaşında. Zeytinliklerimizin kesilmesi kabul edilemez. Satış tescil süreci için dosya yaz başında kabul edildi, süreç devam ediyordu. TOKİ yapılacağını öğrenince belgelerimizi istedik. Konut yapılacak ailelerin çoğu buradaki boş TOKİ konutlarından istiyor. Buna rağmen zeytinliklerimiz sökülecek. Geçen sene yol yapımı için 20’ye yakın zeytin fidanımız söküldü, devamı da gelecek. Hiçe sayıyorlar bizi, kovmaktan beter ediyorlar.”