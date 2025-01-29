Doğaya tehdit baraj projesini istemiyorlar

Haber Merkezi

Şırnak’ta Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Nerdüş Deresi üzerinde baraj yapılması planlanıyor. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan proje, tarihi yapı ve yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Şırnak’ta DSİ tarafından hayata geçirilen 9 baraj projesi nedeniyle yüzlerce ağaç kesildi, tarım arazileri ise tahrip edildi.

Bölge halkının baraja yönelik tepkileri sürerken, bu kez Nerdüş Deresi üzerinde planlanan baraj projesi gündeme geldi. Köylülere, ÇED süreci kapsamında yapılacak toplantıya katılım çağrısı yapıldı.

Duyuruda, “DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Şırnak ili Cizre, Silopi, ilçeleri Üçağaç, Bozalan köyleri mevkiinde ‘Nerdüş barajı HES ve sulaması, malzeme ocakları, kırma- yıkama-eleme tesisi ve beton santrali’ projesinin yapılması planlanmaktadır" denildi. Yurttaşlar baraj projesinin canlı yaşamını ve tarımı yok edeceğini söylüyor ve ÇED toplantılarına katılmayı reddediyor.