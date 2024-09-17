Doğayı katleden şirkete tepki: Bu talan durmalı

Haber Merkezi

Hatay’ın Samandağ başta olmak üzere birçok ilçesinde TOKİ gerekçesiyle yurttaşın zeytin ve narenciye bahçelerinin talan edilmesine tepkiler büyüyor.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, şirket talanına ve iktidarın politikalarına tepki göstererek “Bu arazilerin hemen yakınında hazine ve vakıf arazileri aynı zamanda tapulu araziler de var. Yurttaşların endişelerine rağmen İnşaat dere yatağına ve yurttaşın arazilerine çok yakın yerde yükseliyor. Toprağın üzerinde ise nesiller süren emeğin ürünü, kanunla korunan zeytin ağaçları ve ürünleri, narenciye bahçeleri hiçe sayılarak yok ediliyor” dedi. Yetkililere seslenen Nermin Kara, sorumluluk almaya çağırdı.