Doğayı savunanların zaferi

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkii’nde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesine ait iptal edilen yapı ruhsatı sayısı 58’e çıktı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kararı düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu da “3. etap kapsamında toplam 25 ruhsatı daha iptal ettik. Böylelikle proje kapsamında toplamda 58 yapı ruhsatını geçersiz kıldık” dedi.

Marmaris Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin, BirGün’e yaptığı açıklamada, belediyenin ruhsat iptali kararını çevre mücadelesi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi. Beytekin, ‘‘Bu karar, Kızılbük Koyu’nda doğayı savunan herkes için bir zaferdir. Doğal yaşam alanlarımızı talana açan projelere karşı sesimizi yükseltmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Karar çevre mücadelesinde bir dönüm noktasıdır” dedi.