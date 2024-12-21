Doğayı sömüren maden şirketleri Çanakkale’de

Haber Merkezi

Her tarafı maden yağması içindeki Çanakkale’de yapılan Madencilik Sektör Buluşması, Kazdağları Ekoloji Platformu tarafından protesto edildi.

Platformun basın açıklamasında "Çanakkale, doğayı sömürü aracı olarak gören madenciliğin temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. TÜMAD, KOZA, CVK, Bahar Madencilik, Ciner Grup, Eczacıbaşı ve tüm ruhsat sahibi şirketlere sesleniyoruz: Yaptığınız ekolojik yıkımların hesabını vereceksiniz. Size geçit vermeyeceğiz” denildi.