Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Doğayı sömüren maden şirketleri Çanakkale’de

Çevre
  • 21.12.2024 05:00
  • Giriş: 21.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 21.12.2024 05:07
Doğayı sömüren maden şirketleri Çanakkale’de
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Her tarafı maden yağması içindeki Çanakkale’de yapılan Madencilik Sektör Buluşması, Kazdağları Ekoloji Platformu tarafından protesto edildi.

Platformun basın açıklamasında "Çanakkale, doğayı sömürü aracı olarak gören madenciliğin temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. TÜMAD, KOZA, CVK, Bahar Madencilik, Ciner Grup, Eczacıbaşı ve tüm ruhsat sahibi şirketlere sesleniyoruz: Yaptığınız ekolojik yıkımların hesabını vereceksiniz. Size geçit vermeyeceğiz” denildi.

BirGün'e Abone Ol