Doğayı tahrip edip savunanı suçladı

Ülkede maden şirketlerinin çevre katliamlarına AKP iktidarı tarafından göz yumuluyor.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde İlbak Holding ve Akfen Holding ortaklığında faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri yıllardır bakır madeni işletiyor.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Daha önce tahliye borularının 3 kez patlamasının ardından kimyasal atıkların toprağa ve Kızılırmak havzasını besleyen Gökırmak Nehri’ne karışmasıyla da gündeme gelen maden şirketi, bu kez yaşam savunucularını hedef aldı. Yöre halkının maden şirketinin faaliyetlerine tepki göstererek yaptıkları açıklamalar ve eylemlere karşı maden şirketi suç duyurusunda bulundu.

Şirket tarafından Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Hanönü Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin; şirketin atıkları lisanssız şekilde biriktirdiğini ve bu nedenle işletme ruhsatının geçersiz olduğunu ileri sürdüğü, ayrıca işletmenin kapatılması talebinde bulunacaklarını ifade ettiği belirtildi. Şirket, söz konusu dernek hakkında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, hakaret ve tehdit” suçlamalarıyla şikâyetçi oldu.

Savcılık ise yaptığı inceleme sonucunda, yaşam savunucularının isnat edilen suçları işlemediğine kanaat getirerek takipsizlik kararı verdi. Hanönü Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri verilen kararı olumlu karşıladıklarını söyleyerek “Bizimle ilgili aasuç duyurusunda bulunmuşlardı ama yine haklı çıktık. Bizi ifadeye bile çağırmadılar. Madene karşı açılan davada da kimyasal atık boşaltıldığı ortaya çıkmıştı. Biz mahkemede kazanmıştık. Burada bir doğa talanı var ve şirket çalışmalarına devam ediyor. Biz bu çalışmalara karşı direnmeye devam edeceğiz” dedi.