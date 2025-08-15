Doğayı taşla eziyorlar!

Ada ATAK

İstanbul’un su kaynağı ve oksijen deposu olan kuzey ormanlarının da bir kısmını kapsayan Silivri taşocakları tarafından kuşatılmış durumda. Bölge halkının iddiasına göre bölgede faal olarak 8 taşocağı bulunurken ÇED verilerine göre son 10 yılda 17 maden projesine onay verildi. Ayrıca şirketler mevcut ocakları genişletmek isterken bölgede yeni sondajlar yapılmak istendiği öğrenildi.

Silivri ilçesindeki Danamandıra Köyü’ndeki ekolojik miras ve antik su yolu da, son dönemlerde yoğunlaşan taşocakları nedeniyle tahrip edilmeye devam ediyor. Danamandıra’da 4 ve 5.yy’da inşa edilen tarihi su kanalı hattının çevresinde birçok taşocağı bulunurken ocakların genişleme faaliyetleri de bölge halkında endişeye neden oldu.

Köylülerin aktardığı bilgilere göre, uzun yıllardır işletilen 200 hektar alana sahip Aksantaş taşocağı, alanını 60 dönüm daha genişletmek için harekete geçti. Ocağın genişlemek istediği alanda, Roma Dönemi’ne ait antik su yolu hattı bulunması üzerine köy sakinleri geçen yıl, Çevre ve Şehi̇rci̇lik Bakanlığı Tabi̇at Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne ve Avrupa Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise Mayıs ayında su kanalı hattının sağı için 50, solu için 50 metre olmak üzere toplamda 100 metrelik kısmın koruma bandına alınmasına karar verdi. Ancak koruma altına alınan 100 metrelik kısmın ocağın genişleme yapacağı ruhsat alanında bulunması bölge halkını ve çevre savunucularını tekrardan harekete geçirdi. Köy muhtarı ve vatandaşlar 100 metrelik koruma bandının 150 metreye çıkması ve ocağa verilen ruhsatın iptali için itiraz dilekçesi yazdı ancak Orman İşletme Müdürlüğü ağaç kesimi için 10 Ağustos’ta alana geldi. Bunun üzerine itiraz sürecinin sürdüğünü ve kararın henüz çıkmadığını belirten vatandaşlar ekipleri durdurdu.

∗∗∗

MAĞARA TEHLİKE ALTINDA

Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde, Bırkleyn Çayı’nın kesiştiği noktada yer alan ve efsanelere konu olan Bırkleyn Mağaraları yakınındaki madencilik faaliyetlerine karşı çevre gönüllüleri bir araya geldi.

Bingöl Çevre Gönüllüleri’nden Cuma Karaaslan, maden çalışmalarının doğal yapıya zarar vereceğini belirterek, “Bölgede vurulacak her kazma buraya zarar verecektir” dedi.

∗∗∗

ZEYTİNLİĞE DARBE

Manisa’nın Soma ilçesi Avdan Mahallesi’nde, zeytinliklere komşu ormanlık alanda kurulmak istenen kalker ocağı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay çıktı. Soma Çimento Madencilik Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan projeye Bakanlık, “ÇED Gerekli Değil/ÇED Olumlu” kararı verdi.